Dodik: Moja politika nije separatistička

SARAJEVO - Moja politika nije separacija i ne poduzimamo nikakve mjere vezano za separaciju. Amerikanci rade na bazi lažnih izvještaja koje sami sebi kreiraju i na bazi nekih budućih ciljeva koje žele da postignu, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

On je, gostujući na televiziji N1, rekao da, ako neko nije poštovao Dejtonski sporazum, onda je to SAD.

"Moja politika nije separatistička, poštujem Ustav i Dejtonski sporazum. Ako neko nije poštovao Dejtonski sporazum, onda ga nije poštovala Amerika jer ga je razgradila, dala podršku Visokom predstavniku i njegovom nasilju koje je vršio u kontinuitetu dvadeset godina. U ranijem periodu sam proglašavan američkim čovjekom, sada me trpaju da sam ruski čovjek. Ja sam čovjek srpskog naroda i pripadam Republici Srpskoj i pokušavam da vodim politike od najvećeg interesa za Republiku Srpsku i srpski narod. U tom pogledu pokušavam da izgradim savezništvo sa svima", rekao je Dodik.

Dodik je ovom prilikom komentarisao pitanje Kosova, koje je, kako je rekao, najvažnije državno pitanje Srbije.

"Očigledno da Kosovo nije riješeno pitanje i ponovo je na dnevnom redu. To je najvažnije državno pitanje države Srbije. U nacionalnom smislu to je pitanje svih nas Srba gdje god živjeli. Naša tradicija i emocije su vezane za Kosovo. Mi smo zainteresovani kroz taj oblik, bez obzira jesmo li političari ili ne, zato što se uvijek dešava u i oko Kosova. Vidljivo je da je Srbija kroz Briselski sporazum imala povjerenja u Međunarodnu zajednicu, ali je vidljivo da je to bilo loša stvar imajući u vidu da je Brisel uvijek podržavao Albance i pritiskao Srbe da rješavaju te probleme. To je nešto što imamo i mi iskustva ovdje sa strancima", rekao je Dodik za N1.

Kazao je da ne spori jasan američki i evropski stav da je RS dio međunarodno priznate i suverene države BiH.

"Ja to ne sporim. U svakom slučaju nova konstalacija odnosa u kojem je intervencionizam međunarodnog faktora veoma prisutan na Kosovu i u BiH i niz drugih istorijskih stečenih okolnosti mogu po situacionom okviru identifikuju Kosovo i BiH. Mi Srbi vidimo da su na Kosovu međunarodna zajednica i Amerika uvijek u funkciji interesa Šiptara i Albanaca, a u BiH je identična situacija sa RS. Nas ovdje pokušavaju degradirati i da nam otmu nadležnosti. Tu vidimo dvolično ponašanje Međunarodne zajednice. Naravno da Amerika može da ima svoj stav, ali je važno da i mi imamo svoj stav. Mi moramo poštovati naše nacionalne interese i naše političke interese, kao što to Amerika pokušava da odbrani svoje interese u svijetu", rekao je Dodik.

Predsjednik RS je naglasio kako bi volio da interesi RS nisu sukobljeni sa američkim, ali da očigledno jesu.

"Oni zagovaraju Zapad, samostalnu državu Kosovo i ne oklijevaju da to kažu. A nama ovdje i onu autonomiju koju smo dobili kroz Dejtonski sporazum pokušavaju da razgrade uz razne tvrdnje da mi trebamo praviti neki integracioni sistem. Srbi ne mogu pristati na još jednu istorijsku zabludu. Naša istorijska politička zabluda je bila Jugoslavija, i jedna i druga. BiH nas neodoljivo podsjeća na Jugoslaviju, i uvijek je apstraktno pitanje kako može uspjeti mala Jugoslavija, ako nije velika, prisutno i kod nas", kazao je Dodik.

Dodik je istakao da je RS usmjerena ka poštivanju Dejtonskog sporazuma.

"Naš odnos prema BiH ćemo zadržati i kreirati u okvirima poštivanja slova Dejtonsko sporazuma. Visoki predstavnici i međunarodna zajednica predvođeni Amerikom su kršili Dejtonski sporazum na arogantan i ciničan način prema nama Srbima, otimali su nam nadležnosti i prenosili to na Sarajevo. Ali to vrijeme je prošlo i to više ne može da prođe bez obzira na snagu Amerike i Evrope. U BiH je moguće održati Bosnu samo na bazi unutrašnjeg konsenzusa i našeg unutrašnjeg dijaloga, a ne na bazi manipulativnog konsenzusa koje je sve vrijeme propagirala Amerika i nametala zajedno sa Zapadnom Evropom", istakao je Dodik.

Komentarišući američku crnu listu na kojoj se nalazi, predsjednik Republika Srpske je kazao da nema niti jedan problem s tim.

Dodao je da mu se ''to svidjelo''.

"Moram reći da mi se to svidjelo. Ja je ne doživljavam kao crnu. To je izmišljena priča o kršenju Dejtona. Neka nađu jednu stvar gdje kršim Dejtonski sporazum", izjavio je Dodik.

„Kada smo naivno vjerovali u dobronamjernu Međunarodnu zajednicu i bili spremni da radimo na Dejtonskom sporazumu, uvijek smo shvatali da nas smatraju niže vrijednima i da je svaki navodni kompromis uvijek osnova za neko novo uzimanje i poniženje Srba. Tako je i na Kosovu“, izjavio je predsjednik Republike Srpske.

(N1)