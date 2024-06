Dodik: Moja porodica, za razliku od Bajdenove, nema problem sa zakonom

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je ponašanje Amerikanaca prema njegovoj porodici i političkom angažmanu velika izmišljotina i laž, a laž ne može biti politika i zbog toga Amerika gubi moć.

"Zbog te laži Amerika gubi moć. Ona je i dalje najmoćnija zemlja na svijetu, ali gubi moć. Moja porodica, za razliku od, recimo, porodice predsjednika SAD, nema problema sa zakonom. Moj sin nije kažnjen za prekršaj, moja kćerka jednako tako, ali im je ugrožena egzistencija. Ne žalim se, ali kažem kako jeste", rekao je Dodik.

On je istakao da Amerika jeste velika sila, ali da u djelovanju njenih eksponenata ima puno laži, puno pretpostavki, bez ikakvih valjanih činjenica.

"Cijeli svijet terorišu činjenicom da upravljaju platnim prometom cijelog svijeta i ovdje pišu za mog sina i kćer, na koje sam ponosan i koji su dobri ljudi, a koji, naravno, mene podržavaju činjenicom da su mi rodili sedemoro unučadi i napravili nesumnjivo najveće bogatstvo", naglasio je Dodik u intervjuu za Dnevni avaz.

Dodik je istakao da je veoma ponosan na svoju porodicu, sina, kćerku i sedmoro unučadi i odbacio sve napade i optužbe koje dolaze iz institucija i organizacija SAD.

"Mogu samo komentarisati jednu stvar. Evo, dajte mi priliku. Kaže ovako: `Svrha sankcija nije kažnjavanje, nego pozitivna promjena u ponašanju`. Ne mogu vjerovati da sam ja socijalno delinkventan", rekao je Dodik komentarišući posljednje sankcije koju su SAD uvele za sedam firmi iz Republike Srpske.

Marfiju važniji obračun sa Dodikom, nego sa narko-kartelom

Dodik je naveo da je za ekipu američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija važniji obračun sa njim, nego sprečavanje djelovanja međunarodnog narko-kartela u BiH.

Dodik je naglasio da je Marfijev odnos prema njemu klasični lični animozitet.

"Nemate nijednog ambasadora SAD u svijetu koga ne poštuju. On ima svoju agendu, ispitujemo i mi šta on ima, vidjećemo šta će se pokazati, došli smo do nekih mjenjačnica. Znamo mi kuda idu crni tokovi, znamo kome se nose apanaže svježe odštampanih dolara. Naravno da su Amerikanci malo veći lopovi", rekao je predsjednik Republike Srpske.

Dodik je rekao da mu u posljednje vrijeme stalno dolaze tužioci koji se pravdaju da to moraju da rade jer to od njih traže Amerikanci.

"Prave finansijsku ekspertizu moje cijele porodice. To je četvrti put u nekoliko godina. Nisam ponosan samo što tamo nije bogatstvo o kojem oni pričaju, ali jesam stabilan. To je tačno, ali da pričamo o onom bogatstvu, toga nema", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da nikada nije bio na sudu za bilo kakvu utaju poreza, kriminal, te odbacio i insinuacije da je sa sinom Igorom vršio pritisak na budžet BiH i da je pokušao da protežira neku kompaniju bez konkurentskog postupka.

Predsjednik Republike Srpske ponovio je da nije ničiji špijun, kao i da srpski narod nije ničiji, nego svoj.

"BiH u teškom ćorsokaku"

Govoreći o aktuelnom političkom trenutku u BiH, Dodik je konstatovao da je BiH apsolutno došla u težak ćorsokak, jer su ljudi iz "trojke" veoma naivni, ali i nepouzdani.

"Oni misle da će se samo dodvoravanjem Amerikancima i Britancima dovesti do toga da oni poravnaju i odrade za njih posao. Mnogi vaši ljudi, odnosno Bošnjaci sa kojima ja komuniciram, koji su intelektualci, gnušaju se na te stvari", rekao je Dodik, koji je i lider SNDS-a.

On je rekao i da je politička priča o takozvanoj rezoluciji o Srebrenici samo izazvala nelagodu na svim stranama.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci su dozvolili ambasadoru BiH pri UN Zlatku Lagumdžiji, koji je "crven", da "pozeleni" i "da malo sebi pribavi i nekog bošnjačkog imidža".

"Sad je kao lubenica, okolo zelen, a unutra crven", našalio se Dodik.

On je ponovio da je stotinu puta izrazio pijetet i saučešće porodicama stradalih u Srebrenici, ali da se "to ne čuje".

Dodik je ponovio optužbe na račun neprincipijelnog, neprihvatljivog i licemjernog djelovanja Njemačke u ovom slučaju.

Kada je riječ o ideji razdruživanja, Dodik je istakao da sada treba izbjeći bilo kakav sukob.

"Nisam čovjek rata. Čovjek sam koji je i u prošlom ratu, građanskom, u BiH ostao izvan toga. Bio sam u Vojsci Republike Srpske do kraja 1993. godine, a onda sam dobio nalog da kao poslanik pređem sa ratnim rasporedom u Skupštinu Republike Srpske. U taj rat sam ušao sa činom poručnika i činom poručnika sam izašao", podsjetio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.