Dodik: Most na Savi kod Gradiške vitalni interes RS i BiH

BANJALUKA – Izgradnja mosta na Savi kod Gradiške je u vitalnom interesu Republike Srpske ali i BiH obzirom da se radi o jednom od najprometnijih graničnih prelaza u BiH, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je na Narodnoj skupštini Republike Srpske, na kojoj je zatražio izjašnjenje poslanika o tome da li je zaključak druga dva člana Predsjedništva BiH o štetnosti izgradnje pelješkog mosta štetan po interese RS, rekao da se otvaraju špekulacije da se sprečavanjem gradnje pelješkog pokušava zaustaviti izgradnja mosta kod Gradiške, obzirom da je zaključak Predsjedništva, kako je rekao, donesen na isti dan kad je u Zagrebu potpisan ugovor o izgradnji mosta kod Gradiške.

Dodik je rekao da je ovaj zaključak Predsjedništva i protiv interesa BiH, obzirom da je, kako je istakao, i EU rekla da je izgradnja pelješkog mosta u skladu s međunarodnim pravom i ne zadire u prava BiH na otvoreno more, te da bi ovakav zaključak ugrozio i evropski put BiH.

Naglasio je da je ovu odluku o pokretanju interesa Republike Srpske donio u skladu s Ustavom BiH, te da namjerava i ubuduće da koristi mehanizam koji je RS dao Dejtonski sporazum. Dodao je da će ovim mehanizmom nastaviti afirmisati RS, i ponovio raniji stav da je BiH zajednica dva entiteta i tri naroda, a ne unitarna zemlja kakvu je, kako je naveo, želi napraviti OHR.

"Oni koji govore da će Republika Srpska i njena Narodna skupština osporavanjem ovog zaključka nanijeti štetu BiH i umanjiti ili osporiti prava koja joj u skladu sa međunarodnim konvencijama pripadaju, nisu pritom uzeli u obzir neozbiljnost i neodgovoran pristup dva člana Predsjedništva BiH koji donose ovakve odluke ne vodeći računa o stvarnim interesima zemlje koju predstavljaju", rekao je.

On je upozorio da je prema stavovima međunarodne zajednice i Evropske unije, kao i svom do sada podnesenom dokumentacijom - izlaz na otvoreno more, odnosno pravo na pristup moru u skladu sa međunarodnim konvencijama neće biti uskraćeno izgradnjom ovog mosta jer se on gradi 500 metara od privremene linije razgraničenja, a i njegovi su gabariti takvi da tu smetnju neće predstavljati.

Istakao je i da je u prošlom sazivu Predsjedništva BiH tadašnji srpski član Mladen Ivanić isto glasao protiv ovakvog zaključka, te da vjeruje da svojim današnjim prijedlogom postupa slično kako bi postupio i Ivanić na njegovom mjestu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je naglasio da ovaj postupak afirmiše Republiku Srpsku i njeno pravo utvrđeno Dejtonom da NS RS donosi konačne odluke o svim pitanjima koja su štetna po njen vitalni interes.

Rekao je da BiH može da postoji samo kao dejtonska tvorevina, i da bi sve mimo Dejtona vodilo njenom nestanku.

U nastavku svog obraćanja, Dodik je ukazao na formulacije u Dejtonskom sporazumu i njegovim aneksima, kojima se, kako tvrdi, pokazuje da Republika Srpska kao strana potpisnica tog međunarodnog sporazuma ima međunarodni legitimitet, koji treba iskoristiti za dalje odnose u BiH i buduće odluke u sklopu međunarodnih prava koje Republika Srpska ima.

Nebojša Vukanović, poslanik u Klubu SDS-a, je rekao da je Dodika zbog ovog stava pohvalila Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Hrvatske, za koju je rekao da ima izrazito antisrpske stavove, te je pozvao poslanike da dobro razmisle žele li otvoriti ovu Pandorinu kutiju.

Zapitao se zašto NS RS treba da bude, kako je rekao, zaštitnik hrvatskih interesa, te zašto Hrvati nikad nisu učinili ništa za Srbe.

Dodik je odgovorio da se ne radi o hrvatskom interesu nego zaštiti intesa Republike Srpske, a Vukanovićevo obraćanje nazvao podmetanjem.

"Zamislite da sam ja propustio da reagujem a da se dotični gospodin onda ovdje šepuri i kaže kako sam ja propustio to da uradim. Nemojte da lažete, ja zastupam interese Republike Srpske", rekao je on.

Dodik je rekao Vukanoviću da će imati problem s njim ako mu nastavi dirati djecu.

"Bavi se sa mnom i mojom politikom i onim što ja radim, ali ne diraj mi u moju porodicu. Kažem ti to pred svima", rekao je Dodik.

Ponovio je da brani interese Republike Srpske i da kompanija iz Republike Srpske dobije posao izgradnje mosta na Savi i posao za 3.500 ljudi.