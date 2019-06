Dodik: Možda bi BiH funkcionisala da je tretirana kao državna zajednica

Komentari: 3

DrzavniCinovnik

Gubitak firmi iz naftne industrije RS premašio dvije milijarde KM 21. maj. 2019. 15:21 Objavljeno u FINANSIJE – Akumulirani gubitak Optima grupe 1,4 milijarde KM, Rafinerije nafte 622 miliona – Prihodi Optime lani iznosili 918,8 miliona KM, a gubitak 87,5 miliona KM BANJALUKA – Akumulirani gubitak preduzeća iz naftne industrije Republike Srpske na kraju prošle godine premašio je dvije milijarde maraka, a u najvećoj dubiozi su Optima grupa sa ukupnim minusom oko 1,4 milijarde KM i Rafinerija nafte sa 622 miliona KM teškim akumuliranim gubitkom, otkriva portal CAPITAL. Optima grupa, koja je u vlasništvu ruskog „Njeftegazinkora“, a u okviru koje posluje kompletna naftna industrija RS, godinama ostvaruje milionske gubitke, a najnoviji finansijski izvještaji pokazali su koliki je zaista minus ovog, ali i ostalih preduzeća iz grupacije. Optima grupa je lani ostvarila gubitak od 87,5 miliona KM, čime je akumulirani gubitak ovog preduzeća premašio 1,4 milijarde KM. Iako, prema zvaničnim podacima, Optima u zadnje tri godine ima značajan rast prihoda, to se nije pozitivno odrazilo na finansijski rezultat preduzeća, već je, naprotiv, došlo i do povećanja gubitaka. Ukupni prihodi Optime lani su iznosili 918,8 miliona KM i povećani su u odnosu na godinu ranije za 62,9 miliona KM, dok je istovremeno porastao i gubitak i to sa 59,7 miliona KM u 2017. godini na 87,5 miliona lani. Optima grupa se bavi veleprodajom naftnih derivata proizvedenih u Rafineriji nafte Brod i ulja i maziva proizvedenih u Rafineriji ulja Modriča, dok maloprodaju naftnih derivata i ulja i maziva ostvaruje kroz maloprodajnu mrežu „Nestro Petrol“. Slično kao Optima posluju i ostala preduzeća iz ove grupacije, a najlošije stoji Rafinerija nafte Brod, koja već mjesecima ne radi. Rafinerija Brod je 2018. je završila u minusu od 10,8 miliona KM, a akumulirani gubitak ovog preduzeća iznosi čak 622 miliona KM. Rafinerija ulja Modriča u 2018. godini je imala dobit od 1,26 miliona KM, ali je to nedovoljno da neutrališe gubitke iz ranijih godini koji premašuju 52 miliona KM. Minus „Nestro Petrola“ lani je iznosio 992.199 KM, dok je akumulirani gubitak povećan na 10,4 miliona maraka. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se ovdje radi o ozbiljnim ciframa kojima bi se trebao pozabaviti i Anketni odbor Narodne skupštine RS. „Radi se o kapitalnoj grani koja svake godine akumulira gubitak, a niko od vlasnika ne opravdava kome se duguje i po kom osnovu. Nemam ništa protiv da privatna firma propadne zato što je ostvarila gubitke, ali plašim se da neko u Republici Srpskoj sutra to ne bude morao da izmiruje“, kazao je Pavlović.