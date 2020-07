Dodik: Možda ne podržimo Cikotića, sama SDA napravila problem

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da postoji mogućnost da SNSD ne podrži imenovanja Selme Cikotića na poziciju ministra bezbjednosti BiH.

Govoreći u emisiji "Newsroom" na televiziji "N1", Dodik je pohvalio bivšeg ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića kazavši da je bio odličan u svom poslu.

Dodao je da je on "svojom ostavkom pokazao da postoje strukture u okviru zvaničnih institucija koje se migrantskom krizom bave na špekulativan način", te ponovio da je više od 3.000 Pakistanaca dobilo lažne vize za ulazak u BiH.

"To je kako smo obaviješteni kao članovi Predsjedništva zvanična politka SDA i on najbolje razotkriva tu priču oko migrantske situacije i to se treba raščistiti. Ne želimo da nijedan naš čovjek ima problem i nećemo dozvoliti migrnatima da naprave problem. Ovo je pitanje sigurnosti i dugoročnog pozicioniranja. Imali smo Radončića koji je radio dobro posao, ali nije bio podržan od bošnjačke komponente. Imali smo odličnog ministra koji nije mogao da radi, nisu dali da radi. Ako se želi dovesti bilo ko ko će biti u funkciji politika koje je napao Radončić, onda smo protiv tih. Selmo Cikotić se nije pokazao korektnim, u njegovim izvještajima je bio veoma tedenciozno loš prema Srbima i Republici Srpskoj. Time se provlači mogućnost da ne damo podršku. Sama SDA je napravila problem osporavajući kandidate koji dolaze iz drugog naroda", rekao je Dodik.

Istakao je da je potrebno odblokirati imenovanja za RAK, SIPA i druge institucije pa će onda i oni podržati ostalo.

"Kada bi se biralo ko kome odgovara nikada ne bi izabrali nikoga, Biseru (Turković, ministra inostranih poslova BiH) ne bi prihvatili Srbi, a Bošnjaci neke druge iz sprskog naroda. Neophodan je kompromis, ali on ne može biti u korist jednog naroda ili partije, u ovom slučaju SDA. Mi smo u fazi nepovjerenja otkako BiH postoji po dejtonskim principima", kazao je Dodik.