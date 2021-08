Dodik: Možda smo na početku transformacije iz entiteta u državu

Inckov zakon sigurno nije kraj Srpske, možda smo na početku transformacije iz entiteta u državu, ali bi svakako mogao biti kraj Bosne i Hercegovine, rekao je srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

On je u intrevjuu za Sputnjik rekao da država u kojoj neimenovani stranac može da nametne zakone, svakako dezavuiše i negira njeno postojanje.

"Bošnjaci pokazuju svoje podaništvo prema Zapadu kroz savezništvo ali nisu dobili sve ono što su očekivali, jer svi gledaju svoje interese. Oni žele da modeliraju društvo na liberalnim principima, a to je nemoguće jer to naša istorija ne dozvoljava, jer da bi se napravila takva država, moraju da se unište snažni identiteti", rekao je Dodik u odgovoru na pitanje da li je Inckov zakon "kraj Srpske ili raspad Bosne i Hercegovine".

Upitan da prokomentariše izjavu da Džozef Bajden neće trajati dovijeka i da će sačekati nekog novog Trampa da bi proglasio nezavisnost Srpske Dodik je rekao da ni on neće trajati dovijeka.

"I ja neću da trajem dovijeka, a računam na politički život. Jedan britanski diplomata mi je svojevremeno rekao da bi nas priznalo tek desetak zemalja, a ja sam rekao da mi je to dovoljno i da mi više i ne treba. Nismo mi toliko naivni, nije to posao koji će se desiti večeras na nekoj sjedeljci. Za to treba da se složi nekoliko važnih pretpostavki, a to je međunarodna konstelacija i trebalo bi da se dogodi na miran način. To su dvije pretpostavke koje mi moramo da jurimo, ali i ne smijemo da ne pričamo o tome, jer bismo se toga odrekli. Kada se to spomene u BiH odmah se digne halabuka kako rušimo državu, a država se nije ni izgradila, to je hibrid koji je nametnut i Srbiji i Hrvatima, a ni muslimani nisu zadovoljni. Jedina realna koncepcija je naša, jer bi RS mogla samostalno da živi kada bi odvojila", rekao je Dodik.

Na pitanje da li bi ukoliko dođe do razlaza na tri države to izazvalo nestabilnost na Balkanu i podstaklo ostale države na razjedinjenje Dodik je rekao da je "BiH nedovršen posao, kako vole da kažu Amerikanci".

"Već na početku raspada Jugoslavije identičnim procesom se raspala i BiH. Došlo je do velikog obračuna sa velikim brojem žrtava. Bilo bi mnogo bolje da je bilo pameti i da smo se razišli u miru. Kada bi sada bile tri međunarodno pravne države, svaki sukob između njih bio bi međunarodni, a ovako stalno imamo unutrašnje trvenje koje nije riješeno ni sa 60.000 NATO vojnika. Da mora dva dana sama da živi, ta država bi propala prve noći. Sve ovo što pričam ljuti ljude u Sarajevu koji žele da im mi budemo poslušnici, ali iz tog grada je otišlo 150.000 Srba. To nije naš grad. Mi nemamo nikakvu aspiraciju na Sarajevo, volio bih da nikada ne moram da odem tamo pa čak ni iz turističkih razloga. Tamo Kinezi dolaze zbog Valtera koji brani Sarajevo, a ne zbog grada, što je još jedna podvala jer Valter nije postojao", objasnio je Dodik.

O mogućnosti kompromisa sa Kristijanom Šmitom i pod kojim uslovima Dodik je rekao:

"Tu nema kompromisa. On mora da pribavi legitimitet da bi ga bilo. On mora ili da ode ili da dobije saglasnost članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tek onda bismo mogli da radimo na kompromisu. Podsjetiću da je RS verifikovana kao međunarodni subjekt po tumačenju venecijanske komisije zato što je i potpisnica Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma koji reguliše status i ulogu visokog predstavnika. Ukoliko mi sami priznamo takvog visokog predstavnika, mi ćemo se devalvirati kao strana potpisnica tog Aneksa u međunarodnom pravu, a za nas bi to bilo preskupo da učinimo. Dva dana bismo za nekog bili dobri momci, a trećeg dana bi sprovodili već viđenu koncepciju", zakjučio je Dodik.

Na pitanje da li Šmit može da ograniči političko djelovanje Dodik je rekao da on ne može ništa, jer ne postoji.

"To i mediji u Srbiji moraju da shvate , moraju da poštuju međunarodni status. U Aneksu 10 se navodi da se on bira tako što saglasnost treba da da pet potpisnica tog dokumenta, a to su Republika Srpska, Srbija, Federacija BiH, Hrvatska i zajednički nivo BiH. Nakon tog konsenzusa, on ide na potvrdu u Savjet bezbjednosti, a ako ta procedura nije ispoštovana on nije visoki predstavnik. Ukoliko pristanemo na to, on bi sutra mogao da ukine policiju RS, ministarstvo prosvjete, poljoprivrede, sve će moći", poručio je Dodik.

Upitan da li očekuje da bi zvanični Beograd mogao da primi Šmita kao visokog predstavnika Dodik je rekao da o toj temi nisu razgovarali, ali upravo treba imati u vidu tu činjenicu da je Srbija potpisnica Aneksa 10 i ukoliko mu se da legitimitet, onda će se Srbija delegitimisati kao jedna od strana.

"Uvjeren sam da više ne postoji međunarodno pravo ali mi, koji smo mali i nejaki, moramo da se držimo, što narod kaže 'kao pijan plota' međunarodnog prava, jer nam ništa drugo ne preostaje."

U razgovoru za Sputnjik Dodik je upitan da li zna gdje se nalazi general Milomir Savičić.

"Sud i Tužilaštvo su nametnuti mimo Ustava BiH i mimo Dejtona te BiH nema nadležnost za pravosuđe, to je izmišljeno i njima dato upravo da bi se obračunavali sa onima koji su protiv nečega što su već ovdje promovisali. Priča o Srebrenici je počela da se priča tek 2002, sedam godina nakon tih događaja je odjednom neko pokušao da napravi taj mit. Tadašnji izvještaj je napisala britanska obavještajna struktura Pedija Ešdauna, a onda ga potvrdila Vlada RS, jer je navodno morala. Mi smo taj izvještaj prije nekoliko godina poništili i formirali novu Međunarodnu komisiju. Članovi te komisije, bez obzira na razvoj situacije, spremni su da brane te nalaze u Banjaluci. Zanima me da li će da hapse te ljude koji su nesumnjivi autoriteti poput Gideona Grajfa. Ja očekujem još jednu krivičnu prijavu, jer citiram Čomskog koji je rekao da Srebrenici nije bilo genocida. Meni će britanski ambasador reći da moram da poštujem inkvizicijski sud. Zabrinjava činjenica da EU koja je puna priče o pravnom sistemu podržava nepravo", rekao je Dodik.

Za generala Milomir Savčić je dobar i častan oficir i da je prošlo 20 godina od "navodnog zločina, jer ne može niko da ostane ko nije prošao kroz njihovu procedure".

"A da ne govorimo da se Dudaković i ostali koji su činili zločine slobodno šetaju. Ivo Andrić je dobro rekao 'čim uđete u BiH prestaje logika'. Odlučili su da ga pritvore, tog dana kada je došao na ročište, promijenjen mu je tužilac - nije više Hrvat, već musliman koji mu je odredio pritvor. Promijenjena su mu i tri člana sudskog vijeća koja su odlučila da odmah ide u pritvor, jer je komentarisao priču o genocidu. A rekao je da nije potvrđeno da je tamo stradalo osam hiljada ljudi, što je i tačno, jer je i Haški tribunal u nekoliko presuda imao različite brojke", rekao je Dodik.

Na pitanje da li ima logike što BiH neće da se pridruži inicijativi "Otvoreni Balkan" je rekao da je predlagao, ali je ta "mržnja prema Srbiji neopisiva, jer je Srbija najmoćnija na Balkanu".

"Većina firmi iz Srbije je otvorila predstavništvo u Federaciji, a robu prodaju u RS. Tako pokušavaju da pridobiju tržište u Federaciji, što se nikada neće desiti, ali je veći problem to što se dobit obračunava u sjedištu firmi. Zbog toga je čak bilo i prijedloga da se bojkotuje roba koja iz Srbije dolazi preko Sarajeva, ali se to odbilo. Iz tih razloga bilo je važno da imamo veći protok robe i tržište radne snage, ali BiH to ne želi. Veoma ćemo teško doći do toga, jer su i Komšić i Džaferović na pozicijama da je to velikosrpska politika i priča o srpskom svijetu, ali se onda postavlja pitanje otkud tu Albanija i Sjeverna Makedonija? Samo oni vide patološki odnos prema Srbiji i Srbima", konstatovao je Dodik.