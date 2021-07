Dodik: Mržnja koja je dovela do stradanja Srba u NDH ni danas nije smanjena

PRIJEDOR - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da mržnja koja je dovela do stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) danas uopšte nije smanjena i da bi se u ovom trenutku sve to na neki način ponovilo, kada bi za to bilo prilike, kao što je to bilo i 1991. godine.

Na prvom obilježavanju Dana sjećanja na ubijenu i umorenu djecu od ustaša u NDH Dodik je u Gornjem Jelovcu pod Kozarom u obraćanju rekao da je za njega impresivna ta količina mržnje koja i sada postoji.

On je istakao da bi se gotovo svaki dan moglo obilježavati neko od stradanja srpskog naroda, kao i da svako dijete treba da zna i da uči do čega je dovela politika NDH - trećinu Srba pobiti, trećinu prekrstiti i trećinu rastjerati.

Dodik je poručio da se ne smije dozvoliti da se izgube osnovne vrijednosti, a dobije komoditet i da se mora raditi na osveštavanju o značaju Republike Srpske koja je nastala u krvi i slobode koju, za razliku od drugih naroda, srpski narod nije predavao okupatorima raširenih ruku.

"Zato je moj apel i ovdje - okupimo se oko Republike Srpske, koja je jedina `politička partija` koja vrijedi. Sve je drugo karikatura. I niko nema pravo da kaže da nije dobio ništa od Srpske. Svi smo dobili od Republike Srpske", naveo je Dodik.

On je ocijenio da je neprihvatljivo da do zaseoka Macure u Gornjem Jelovcu kod Prijedora nema asfaltnog puta, ističući da za to do danas nije znao.

"To govori višestruko o mnogim stvarima i u narednih dvadesetak dana do ovog mjesta će doći asfalt, jer je to najmanje što možemo da učinimo kako bi se naše sjećanje i pamćenje poboljšalo", rekao je Dodik.

On je pozvao lokalno stanovništvo da se za, ne dalje od mjesec dana ponovo nađu na ovom mjestu, a resornog ministra da do iduće godine u ovo vrijeme spomenik bude rekonstruisan kako bi bio dostojanstven.

Dodik je naglasio da koliko god su zla ustaše nanijele, toliko su srpski narod zatirali i komunisti.

"Dali su nam male ćari da pravimo ove spomenike, a raseljavali sve prostore gdje su Srbi bili. Evo pogledajte kako ovo danas izgleda. I možemo da nađemo to na mnogim mjestima, ali usput su onda razvijali Kozarac i mnoga mjesta gdje su živjeli konvertiti", istakao je Dodik.

Obraćajući se boračkoj populaciji, Dodik je rekao da je ova država dala šta je mogla, da možda može više i pravičnije, ali da nikad nije oklijevala da podrži borce u njihovim zahtjevima, koliko se to moglo.

"Ali danas se vi borci i mi koji radimo moramo okrenuti mladima i pokušati ih zadržati ovdje i da se svojih nekih prava odreknemo da bismo dali prava mladima, jer kad odu oni za šta smo se borili. Ako hoćete vi borci da sav budžet bude vaš, evo vam budžet, nikakav problem nije, ali ima i drugih segmenata u životu za koje treba da se borimo", poručio je Dodik.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova do sada ustanovio 31 događaj od republičkog značaja, a to je uslovila burna istorija srpskog naroda, pogotovo u Drugom svjetskom ratu.

"Sada prvi put organizovano posvećujemo pažnju djeci. Njih 74.642 je umoreno. To je ono što znamo. Samo tri grada u Republici Srpskoj imaju više stanovnika nego što su ustaše umorile djece s ovih prostora", rekao je Milunović.

On je najavio da će i Šušnjar kod Sanskog Mosta biti uvršten u ove događaje, jer je tu bez ispaljenog metka u nekoliko dana ubijeno 5.500 Srba, Jevreja i Roma, a značaj je time veći jer se nalazi u Federaciji BiH.

Akademik Matija Bećković izjavio je danas da je jedina srpska geografija - "jamografija", a pamćenje jedina osveta, te da bi na toj mapi zauvijek zasvijetlilo ime zaseoka Macure u Gornjem Jelovcu kod Prijedora, svjedočeći da ni njega nije zaobišao genocid.

"Hvala vam za čast prve riječi kojom ste me častili i prečastili na prvoj komemoraciji Srbima ubijenim 1942. godine, među kojima je bilo i 75 djece do 14 godina u zaseoku Macure", rekao je Bećković.

On je ocijenio da bitku sa nevinim žrtvama nikada nije mogao niko dobiti, da niko nije jači od nevinog čovjeka i da niko nije moćniji, svetiji i slavniji od nevine žrtve, a svaka nevina žrtva je drugo ime Isusa Hrista.

"Istina neće u jamu, ma koliko prećutkivana, betonirana, zaboravljana, zabranjivana i zabašurivana bila. Nijedan se genocid se ne može razumjeti, ali se može svjedočiti istina, a istinu nismo govorili 80 godina", dodao je Bećković.

Parastosu kod masovne grobnice u zaseoku Macure, gdje je sahranjeno 312 ubijenih iz Jelovca i okolnih sela, među kojima 75 djece mlađe od 14 godina, prisustvovali su i drugi ministri u Vladi Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, čelni ljudi gradova i opština Potkozarja.

Ovom događaju prisustvovali su ipredstavnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, SUBNOR-a Republike Srpske, nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, te glumica Biljana Čekić koja je glumila "Daru iz Jasenovca".