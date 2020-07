Dodik: Mržnja prema Srbima konstantno živi u Sarajevu

BIJELJINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da u Sarajevu u kontinuitetu živi mržnja prema Srbima i svemu što je srpsko, a sve s ciljem majorizacije Republike Srpske i njenog svođenja na praznu ljušturu.

Na pitanje Srne da prokomentariše negativne komentare koji stižu iz Sarajeva nakon posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj, Dodik je istakao da je ta mržnja okrenuta prema svemu što je vezano za Srbe u cjelini, pogotovo u Srpskoj i Srbiji, njihovu saradnju i mogućnost da realizuju veoma važne projekte.

"To osjetim svaki put kada odem u Sarajevo i kada imam obaveze kao srpski član Predsjedništva BiH. Oni su toliko ostrašćeni u tom pogledu i veoma uvezani i ujedinjeni. Tu nema razlike između SDA, SDP-a Komšića ili bilo koga tamo. Svi sviraju isti instrument mržnje prema Srbima i Republici Srpskoj u nastojanju da iskoriste međunarodnu privrženost njima, istu onu od koje su bili podržani i tokom rata", istakao je Dodik.

Govoreći o napadima na Vučića nakon što je rekao da je Trebinje srpski grad, Dodik je upitao šta je drugo nego srpski i pozvao sve da odu u taj grad i vide.

"To što se oni pozivaju da su nešto napravili u Trebinju stvar je turske okupacije koja je bila na ovim prostrima nekoliko vijekova i logično je da narod koji je bio okupiran ne može da slavi bilo šta od tih okupatora. U Trebinje je svako dobro došao i to je nesporno, ali je isto tako vidljivo da je Trebinje u Republici Srpksoj i da je to srpski grad u cjelini što se može vidjeti po gradskoj upravi, institucijama i načinu života", pojasnio je Dodik.

On je poručio da Trebinje nije grad Bakira Izetbegovića ili njegovog oca, već grad srpskog naroda i Republike Srpske i nema potrebe za polemikom.

"U tome se nikada nećemo razumijeti, jer je u tom pogledu vidljiva njihova ekspanzionistička politika u kojoj okupaciju Srba od Turaka predstavljaju kao nešto dobro a mi kao ne razumijemo zašto je to dobro. Oni bi vrlo rado da preskoče tuđi identitet a zaboravljaju da njihov bošnjački identitet potiče od hrišćanskog o čemu postoje naučni radovi koji to potvrđuju", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je Trebinje je bilo i postojalo kao srpski grad i prije nego što su Turci došli na ove prostore. "To što su Turci držali taj grad i kompletno ovo područje pod okupacijom i napravili neki mostić ne znači da Trebinje zbog toga treba da ima obilježje tog perioda. To bi onda značilo da bi trebalo da ima i njemački i austrougarski prefiks s obzirom da su nas i jedni i drugi držali pod okupacijom", rekao je Dodik.

On je dodao da je Trebinje kolijevka srpskog narod, a sarajevsko računanje istorije ide samo od vremena kada njima odgovara, a pri tom zanemaruju važne istorijske činjenice.

Što se tiče Komšića i njegovih izjava povodom Vučićeve posjete Banjaluci, Dodik je rekao da su to njegovi politički i djetinjasti pokušaji da izlazi u javnost sa nekim navodno "velikim hipotezama geopolitičkog karaktera" svakako spada u političku glupost novijeg vremena u BiH.

"On ni ne može ništa drugo nego samo da se duri i pokušava da svoju nemoć iskaže jakim riječima mržnje i napada na Srbe, Srpsku, Srbiju, Rusiju i bilo koga drugog za šta on ocijeni da bi mogao dobiti aplauze o nekih zapadnjaka koji su ga vjerovatno ohrabrili da tako nešto čini", rekao je Dodik.

On je konstatovao da o Komšićevom legitimitetu i ne vrijedi uopšte govoriti, jer je to naprosto čovjek koji se lažno predstavljaa kao hrvatski član Predsjedništva BiH, a u suštini ne smije da uđe ni u jednu opštinu sa hrvatskom većinom.

"Komšić je drugi bošnjački član Predsjedništva i razumljivo je zašto legitimni politički predstavnici Hrvata u BiH zaobilaze i Predsjedništvo i sve institucije gdje god se on pojavljauje kao lažno kukavičije jaje podmetnuto Hrvatima", istakao je Dodik, podsjetivši da se Komšić još u ratu hvalio borbom protiv Srba za šta je dobio muslimanskog "Zlatnog ljiljana".

Prema njegovim riječima, Komšić je marginalan, beznačajan i mizeran, a to što govori je vjerovatno došlo od njegovog savjetnika iz Beograda ili nekog sličnog.

"Oni uživaju u toj laži, plasiranju gluposti i floskula o Srbima i Republici Srpskoj koje pokušavaju da nametnu kao oreol njihove intelektulanosti kao oni nešto znaju o geopolitici, a sve to onda dovede Vučića u posjetu Banjaluku. U svakom slučaju vrijeme će najbolje sve pokazati", naglasio je Dodik.

On je zahvalio Vučiću na posjeti, ocijenivši da je ona veoma važna, da su dogovoreni znaajni projekti koji će biti realizovani.

"Želimo da izgradimo aerodrom i mi ćemo to uraditi, želimo zakon koji će štiti naš srpski jeziku i na tome ćemo raditi veoma intenzivno u narednom veremenu. Hvala Vučiću na posjeti i na mogućnosti da razgovaramo o statusu Srpske, o Kosmetu i iznesemo naše mišljenje kako bi to pitanje trebalo da ima neke poveznice", naglasio je Dodik.