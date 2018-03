Dodik: Mujezinovićeva provakacija potvrda da je BiH nemoguća zemlja

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je provokacija ambasadora BiH u Rusiji Mustafe Mujezinovića koji se u Moskvi fotografisao sa ratnom zastavom BiH još jedna potvrda da je BiH nemoguća zemlja, te naglasio da nije dovoljna samo inicijativa za njegovu smjenu, već je taj posao potrebno završiti.

Dodik je rekao da je cilj bio poniziti Srbe, zbog čega ne vidi mogućnost da BiH opstane kao državna zajednica, ako ne bude dogovora tri naroda i dva entiteta.

"Bošnjaci ne poštuju BiH kako predviđa Ustav. To je potvrdio posljednji u nizu skandala u diplomatiji BiH. Moram da postavim pitanje - zašto dajemo pare u budžet da se finansiraju takvi ambasadori? Sve zavisi od toga šta će uraditi srpski predstavnici u Sarajevu. Nije dovoljno pokrenuti inicijativu, treba to i izvršiti. Takvi ljudi ne mogu da predstavljaju BiH, jer mi nismo u takvoj BiH. To treba da bude mjera", rekao je Dodik večeras za Televiziju Pink.

On je istakao da Republika Srpska i Srbi nisu protiv ustavne BiH, ali jesu protiv ovakve BiH sa ambasadorima koji provociraju.

Ističući da BiH ne može egzistirati bez Republike Srpske i da joj ne može biti nadređena, Dodik je rekao da će se, ako bude izabran za srpskog člana Predsjedništva, u Sarajevu zalagati za Ustav i izvorni Dejtonski sporazum, a da će problematizovati sve što je izvan Dejtona.

"Jedini proritet biće Republika Srpska i njeni građani. Kad budem izabran, a hoću biti srpski član Predsjedništva iz Republike Srpske, iza mene mora stajati zastava Republike Srpske. Da se zna svakog trenutka. Nisam zainteresovan da radim na štetu Republike Srpske za bilo kakvu dobrobit BiH", poručuje Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Prema njegovim riječima, izvan Dejtona su Sud i Tužilaštvo BiH, kao i mnoge institucije.

"Mi deset godina ne dozvoljavamo da se promijeni Ustav BiH", rekao je Dodik i naglasio da to do sada nije bio slučaj sa sadašnjim predstavnicima Srpske na nivou BiH, koji su tamo uglavnom figurirali kao ikebane.

On je rekao da nikada u političkoj karijeri nije bio servilan i da ne namjerava da to bude ni u Sarajevu, pogotovo kada je riječ o srpskim nacionalnim interesima.

"Republika Srpska određuje šta je BiH, a ne BiH šta je Srpska. To piše u Ustavu i Dejtonu. Spreman sam sarađujem u onome što je realno moguće. BiH ne može da egzistira bez Srpske. Ja sam za mir. Nisam za eskalaciju nasilja", poručio je Dodik.

On je naglasio da sa pričom o ratu izlazi bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, jer je nemoćan.

Komentarišući navode da iza njegovog potencijalnog protivkandidata za mjesto srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića stoji Velika Britanija, Dodik je rekao da već duže postoji priča o takvoj konekciji.

"To nikada nije potvrđeno, niti dementovano. Da li jeste ili nije treba da se ostavi vremenu da pokaže, ali očigledno da ne pričaju o meni tu priču", rekao je Dodik.

"Darko Mladić je veoma dobar, pametan momak, politički obrazovan"

Kada je riječ o kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Dodik je naveo da nije korektno što se u tom kontekstu pominje Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, jer sa njim o tome nije razgovarano.

"Darko je veoma dobar, pametan momak, politički obrazovan, ali sa njim nije razgovarano", rekao je Dodik i naveo da će o kandidatu za predsjednika Srpske razgovarati sa koalicionim partnerima (DNS i SP).

On je rekao i da je za Republiku Srpsku izuzetno značajno da bude ista vlast na lokalnom i na republičkom nivou, kao i na republičkom i nivou BiH jer će se tako najbolje braniti interesi srpskog naroda.

O islaskom ekstremizmu

Govoreći o prijetnji od islamskog ekstremizma i povratnicima sa sirijskog ratišta, Dodik je naveo da je njih cijeli svijet evidentirao kao prijetnju i kao "spavače".

"Pod pritiskom zapadnih zemalja i obavještajnih agencija na parlamentu BiH je prije sedam, osam godina tražena informacija i tadašnja obavještajna služba je rekla da je u BiH evidentirano 3.500 tih ljudi. Na tom spisku nema nijednog Srbina", rekao je Dodik.

On je naglasio da oni koji se vraćaju nisu odustali od svojih radikalnih ideja.

"Neće im biti dozvoljeno da nas ugroze", poručio je Dodik.