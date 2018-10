Dodik: Na Balkanu se pretjeralo na štetu Srba

BANJALUKA - Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da se na prostoru Balkana "pretjeralo na štetu Srba", te poručio da će se na novoj poziciji veoma energično postaviti i u Sarajevu neumoljivo boriti za Srpsku i njenu neupitnost jer je njegov primarni interes da predstavlja Srpsku i Srbe.

"U Crnoj Gori i Makedoniji nam otimaju crkve. U Hrvatskoj nam falsifikuju istoriju, veličaju Stepinca, a napadaju Aleksandra Vučića, čiju politiku podržavam. Albanija i Kosovo i Metohija se, uz prećutnu podršku Zapada, integrišu!? Iz Njemačke poručuju da je Kosovo završena priča!?", naveo je Dodik.

On ističe da ne može čovjek koji se ovdje ozbiljno bavi politikom da ne uvaži šta misli njemački kancelar Angela Merkel, ali da to što Njemačka zastupa nije korektno i fer prema Srbiji.

Dodik je za "Alo" naglasio da će tražiti da konačno bude riješen sramni pokušaj ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici prije tri godine koji, kako je naveo, nije riješen zato što to nisu htjeli sarajevski krugovi podržani srpskim poltronima.

On je podsjetio da je Policija Srpske to istražila "i kada je dokumentacija predata u Sarajevo, onda je nestala".

"Oni koji su to mogli da riješe - nisu i veoma ću se energično postaviti i tražiti da to pitanje bude riješeno", rekao je Dodik.

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da će tražiti i demilitarizaciju BiH jer sadašnje Oružane snage BiH nikome ne služe i izdvajanja za njih su samo bacanje novca građana.

"Srpski narod, koji me je izabrao, traži da se borim za Republiku Srpsku, za njenu neupitnost, i to ću neumoljivo raditi", poručio je Dodik.

Kada je riječ o saradnji sa druga dva člana Predsjedništva Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, Dodik navodi da je njihova ratna prošlost poznata.

"Džaferović je bio svjedok ubistva Srba, koja nije spriječio, iako je kao načelnik Centra bezbjednosti Zenica to mogao. Komšić je nosilac 'Zlatnog ljiljana' za zalaganje u borbi protiv Srba. Nemam ja potrebe da sa njima sarađujem. Ima Poslovnik o radu, koji će morati da bude promijenjen jer ga je nametnuo visoki predstavnik", napominje Dodik.

U vezi sa pritiscima na njega i prijetnjama novom optužnicom iz Sarajeva Dodik kaže da iz Ambasade SAD u Sarajevu stalno vrše pritisak, a da su u Tužilaštvu BiH godinama sjedili američki ljudi.

"Hasan Pleh, koji je američki državljanin, bio je glavni za odlučivanje ko će biti optužen. Imamo sada neke 'važne' Srbe u Sarajevu, kojima obećavaju imenovanje pod uslovom da odmah podignu optužnicu protiv Milorada Dodika", rekao je Dodik, koji je još uvijek aktuelni predsjednik Republike Srpske.

On je ocijenio da je pobjeda SNSD-a na proteklim izborima bila "najmasovnija i najveća".

"I ja i (kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske) Željka Cvijanović smo glavne protivkandidate ostavili daleko iza sebe. (Kandidat SzP-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladen) Ivanić je imao 80.000 glasova manje od mene, a Željka je pobijedila (protivkandidata) Vukotu Govedaricu sa 35.000 glasova razlike. To dovoljno govori o tome kome građani Srpske vjeruju", naglasio je Dodik.

On je rekao da koalicija SNSD-SP-DNS traje 20 godina, ali da pojedinci nisu bili korektni u izborima i nisu poštovali koalicioni dogovor, što je elementarna stvar.

"To nećemo da tolerišemo. Mi ne želimo da ih vidimo u koaliciji. Nekoliko njih je već smijenjeno, još neki su na dnevnom redu. Do kraja ćemo to raščistiti", naglašava Dodik.

On je istakao da će SNSD, kao i do sada, predvoditi Vladu Republike Srpske, dodajući da će Narodna skupština, Vlada, svi organi biti formirani u zadatim rokovima, te usvojen budžet za iduću godinu.

Komentarišući nedavni susret sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, koji je poručio da vlast u BiH ne može biti formirana dok ne bude promijenjen Izborni zakon, Dodik je rekao da Čović vodi borbu za Hrvate i da će, vjerovatno, biti problema u vezi sa formiranjem vlasti u Federaciji BiH.

Podsjetivši da je uoči izbora razgovarao sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom koji mu je tada poželio sve najbolje na izborima, Dodik je rekao da će pozvati Putina u Banjaluku na otvaranje srpsko-ruskog kulturnog centra, čija je gradnja u toku.

"Znao sam da je Putinu rođendan baš na dan izbora i kao mali dar sam mu dao značku sa srpskom zastavom. On ju je odmah stavio na svoj rever i rekao 'Spasiba'", rekao je Dodik.