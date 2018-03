Dodik: Na Drini ne može biti NATO granica

Komentari: 4

Zaboravi INAT budi PAMETAN

he he samo polako. nato i blablabla, moze pederacija u nato ali republika srbska sigurno nece. zasto uopste pricate o takvim glupostima ? to je samo blablabla. svi znaju da se to nikad desiti nece zato sto bi srbski narod onda izgubio opravdanje da bude nacija. granica nato na drini, bog te tvoj, pa bi bilo kao cetnici protiv partizana ? ne ne ljudi, nikad vise srbin na srbina kreniti nece. pustite ivanica neka se naguzi pred eu i pred nato. taj covjek ne respektira volju svog naroda i zato ce nestati u "analima" historije. on nije srbin, on je izgleda turcin. on nije vrijedan da se uopste o njemu pise.