Dodik: Na Manjači će biti ostvarena osma izborna pobjeda u nizu

STRIČIĆI - Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da će SNSD na Manjači nastaviti sa infrastrukturnim projektima i da će ostvariti osmu izbornu pobjedu u nizu.

"Na Manjači uvijek vlada dobro raspoloženje i po ovom masovnom skupu SNSD-a to se najbolje vidi", rekao je Dodik na centralnoj tribini SNSD-a u mjestu Stričići kod Banjaluke.



On kaže da SNSD na Manjači bilježi sedam izbornih pobjeda u nizu, te da će veliku pobjedu ostvariti i na predstojećim izborima.



Dodik, koji je i lider SNSD-a, rekao je da je zahvalan svim aktivistima i članovima SNSD-a koji su tome doprinijeli.



"Ovdje smo to vratili narodu izgradnjom puteva i vodovoda, a želimo da izgradimo i jedan rekreativni centar na Manjači", poručio je Dodik.



On je rekao da ljudi na Manjači vjeruju u obećanja SNSD-a i najavio da će oni zajedno sa narodom raditi mnoge projekte.



Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je, zahvaljujući politikama SNSD-a, na Manjači urađeno mnogo toga u odnosu na prije nekoliko godina.



"Čvrsta je veza između nas i stanovništva ovog kraja. Upravo zbog toga smo uspjeli da uradimo toliko toga i pomognemo ljudima da imaju normalne uslove za život, ali isto tako da zajedno radimo i gradimo Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da se na velikim tribinama SNSD-a, poput ove na Manjači, može vidjeti ogromna energija i podrška SNSD-u na ovom prostoru, jer su ljudi došli na skup da zajedno proslave sve ono što su uradili.



"LJudi su došli da kažu da je pred SNSD-om velika pobjeda u kojoj će se i dalje raditi i graditi Republika Srpska. Uradićemo dobar posao i nakon izbora, jer ćemo biti zajedno sa našim narodom i, ne odvajajući se od njega, činiti naše institucije sigurnijim i stabilnijim. To je glavna politika SNSD-a", rekla je Cvijanovićeva.



Da bi se gradila stabilnost Republike Srpske, kaže Cvijanovićeva, mora postojati stabilna vlast i institucije ne smiju biti posvađane, već treba da sarađuju.



"Zahvaljujući bliskosti i saradnji institucija Republike Srpske, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade uspjeli smo da zabilježimo dobre makroekonomske pokazatelje i ekonomske rezultate, ali isto tako da realizujemo i brojne važne projekte za građane Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.



Na centralnoj tribini predstavljeni su kandati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske i parlament BiH.