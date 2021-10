Dodik: Na marginama samita u Beogradu nastupaću u ime Srpske i Srba

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će na marginama samita Pokreta nesvrstanih, koji počinje danas u Beogradu, sagovornike upoznati o situaciji u BiH sa pozicije predstavnika srpskog naroda, odnosno Republike Srpske u Predsjedništvu BiH.

"Neću ovdje iznositi stavove Predsjedništva BiH jer nisam ni došao u toj poziciji. Nisam šarlatan kao što su (članovi Predsjedništva BiH Šefik) Džaferović i (Željko) Komšić koji pokušavaju da se lažno predstavljaju, ja se ne predstavljam lažno", rekao je Dodik sinoć nakon radne večere u Beogradu koju je upriličio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a kojoj su prisustvovali i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

On je ponovio da je u Beogradu u kapacitetu srpskog člana Predsjedništva BiH, te da neće ništa izvan toga ni reći, niti preuzeti obavezu u ime BiH, jer nije tu u ime BiH.

"Na ovaj samit smo pozvani sva trojica (članova Predsjedništva BiH) posebno. Oni su rekli da neće, evo ja sam tu, ali ja neću govoriti u njihovo ime, kao što oni znaju otići u UN ili bilo gdje pa pričaju kao da to govori BiH, što je lažno predstavljanje do mjere bezobrazluka da ignoriše dva naroda - Srbe i Hrvate", naveo je Dodik.

On je dodao da nisu sada samo oni problem, nego i oni koji to slušaju, a veoma dobro znaju kakva je situacija u BiH i da oni ne mogu da iznose stavove u ime BiH ako to nije dogovoreno u Predsjedništvu BiH.

"Tako oni na čudan način, kao što smo gledali na samitu u Sloveniji, u UN, doprinose raspadu BiH. Mi ne želimo da neko u ime nas govori, a da ti stavovi nisu dogovoreni", naglasio je Dodik.

Dodik će danas prisustvovati Samitu Pokreta nesvrstanih u Beogradu, gdje će imati i više bilateralnih sastanaka.