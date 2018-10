Dodik: Na sastanku sa Vučićem o implementaciji izbornih rezultata

BEOGRAD - Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prije nego sa novim članovima Predsjedništva BiH i da su razgovarali o implementaciji izbornih rezultata, o fomiranju organa.

"To je normalno, čuli smo se desetak puta telefonom u međuvremenu, mi imamo dobru komunikaciju i želimo da poboljšamo odnose", rekao je Dodik sinoć za RTS.

Dodik je napomenuo da je nepotrebna izjava novoizabranog hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića o tome da bi on priznao Kosovo, što nije korektno, jer je Vučić čestitao svim članovima Predsjedništva, a on je uzvratio na taj način.

On je dodao da BiH ne priznaje Kosovo zato što to ne čini Republika Srpska, te da će Srpska u tom pitanju pratiti Srbiju.

Dodik je rekao da voli Srbiju i da putuje sa njenim pasošom.

On je naglasio da ne ide u Predsjedništvo BiH da pravi dodatne podjele, ali da neće dozvoliti da se degradira Srpska.

Na pitanje zašto mu je važno da bude srpski član Predsjedništva BiH, on je rekao da njemu ne predstavlja važnost, ali da je politički važno za poziciju Srpske, jer su u protekle četiri godine srpski kadrovi iz Sarajeva vodili politiku slabljenja Srpske.

"Mi nemamo više luksuza da bilo kakav avanturizam dozvolimo sebi, zato je neophodno da struktura Srba u zajedničkim institucijama bude jedinstvena", dodao je Dodik.

On je ponovio da je BiH složena zemlja, da nema svoj identitet bez dva entiteta i tri naroda, te da je sasvim logično da on vodi politiku Srpske i da će tražiti da na sjednicama Predsjedništva BiH bude istaknuta zastava Srpske.

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da to nije minimalna stvar i nije simboličkog karaktera.

"Ukolio pristanete da se sav identitet Republike Srpke svede na to da se samo upražnjava u Banjaluci, onda dobijete priču da 9. januar nije Dan Republike, pa su nam osporili grb, himnu `Bože pravde`, urušavaju nam identitet gdje god stignu", dodao je on.

Dodik je naveo da će u njegovom timu za sprovođenje takve politike biti mnogo mladih ljudi, kao i Emir Kusturica, koji, kako je rekao, sa svojim iskustvom i poznavanjem lokalnog mentaliteta može mnogo da pomogne, a biće mu potrebni i savjetnici za oblast odbrane i spoljne politike.

"Ne želimo ništa drugo osim onoga što nama pripada i vodićemo računa o nacionalnim interesima", poručio je Dodik.

On je naveo da je stara američka administracija uvela njemu sankcije, kao i da je američki ambasador u BiH Morin Kormak ozbiljan promašaj spoljne politike te zemlje i da nije zaslužila da predstavlja tako veliku i moćnu zemlju.

Dodik je istakao da su za njega velika čast sastanci sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, koji su dobri i otvoreni, te izrazio nadu da će imati više prilike da se sastaje sa njim na novoj dužnosti srpskog člana Predsjedništva BiH.

On je rekao da je njegova platforma Ustav i Dejtonski sporazum, da ne produbljuje sukobe u BiH, mir, da se odluke donose u okviru organa, a ne da to radi visoki predstavnik i sudije ustavnog suda, da se američki i britanski ambasadori ne miješaju u upravljanje BiH.

"Republika Srpska je meni prije svega i pokušaću da pravim neku moguću BiH.

A nemoguća BiH, kakva jeste, napravljena je kao monstrum od visokih predstavnika koji su kršili međunarodna prava. Ne isključujem mogućnost da Srpska, kao posljedica neuspjeha ustavne BiH, bude nezavisna", naveo je Dodik.

Govoreći o novoizabranim članovima Predsjedništva BiH Šefiku DŽaferoviću i Željku Komšiću, Dodik je naveo da je on za Ustav, a da su oni za vanustavne teme.

On je napomenuo da je DŽaferović bio šef CJB u Zenici tokom rata do 1995. godine, u njegovoj zoni odgovornosti djelovao je odred "El mudžahedin", koji je vršio stravične zločine nad Srbima, podsjetivši na snimak odsijecanja glave /srpskom zarobljeniku/.

"Nije za to nikada odgovarao, zato što je ta BiH takva. Ni Naser Orić nije odgovarao, a prije dva dana smo vidjeli da se u UN nalaze podaci još od 1993. godine da je ubijeno 1.000 Srba, a onda su to neki Amerikanci sklonili i rekli to će promijeniti kontekst krivice, jer onda ne bi mogli govoriti da su Srbi krivi", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da u slučaju da je umjesto njega na izborima pobijedio Mladen Ivanić, u Predsjedništvu bi bila tri predstavnika Bošnjaka, te ocijenio da će mnoge stvari koje u BiH treba da se uspostave kao organi vlasti morati da čekaju.

On je rekao da DŽaferović i Komšić ne mogu njega preglasati.

"Moj odgovor je vitalni nacionalni interes i Narodna skupština Srpske, koja definitivno odlučuje", istakao je Dodik i dodao da Predsjedništvo BiH nije vrhovni organ, već su to parlamenti entiteta.

Dodik: Tvrdnje o izbornoj krađi - ranije dogovoren scenario

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da su tvrdnje o izbornoj krađi dio ranije dogovorenog scenarija i istakao da je i OEBS rekao da su izbori u BiH bili fer i pošteni.

Dodik je dodao da se i od nevažećih listića pravi fama, jer ih na ovim izborima nije bilo ni više ni manje nego na prethodnim.

"Milorad Dodik, Vlada Republike Srpske, parlament ne sprovode izbore, nego Centralna izborna komisija /CIK/ BiH. Mi smo kao organizovana partija razvili softver koji je omogućio da već u 23.00 časa te noći imamo podatke o rezultatima sa svih glasačkih mjesta. I mi smo te rezultate iznijeli u 23.30 i pokazuje se da su to isti rezultati", rekao je on.

Dodik je istakao da je zadovoljan izbornim rezultatima stranke na svim nivoima vlasti, a povodom komentara o prolaznosti u gradskim sredinama ukazao da je koalicija na čijem je čelu dobila izbore u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Banjaluci, u kojoj je, kako je istakao dobio više glasova od protivkandidata iz SzP Mladena Ivanića.

On je ocijenio da je to što su Ivanić i kandidati SzP za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica odbili njegov poziv na kafu poslije izbora, "njihov problem".

On je istakao da je realna najava o povećanju prosječne plate u Srpskoj na 500 evra, navodeći da će se ići u dogovore sa poslodavcima u javnom i privatnom sektoru, smanjiti oporezivanje posla i rada, te pokušati da se povećanjem poreza na imovinu nadoknadi gubitak, a od poslodavaca tražiti da se taj dio poreza na plate, koga se država odriče, transponuje u plate.

"Vjerujem da ćemo polovinom šestog mjeseca već stići do 500 evra prosječne plate u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je istakao da cilj treba da bude da se što prije dostigne prosječna plata "700, 800, 900 pa i 1.000 evra", jer je to jedini odgovor na odlazak ljudi sa ovih prostora.

Dodik je ocijenio da se odlazak mladih iz zemlje može spriječiti deblokadom monetarne politike u BiH, koja se vodi u Centralnoj banci, a ona je u nadležnosti Predsjedištva BiH.