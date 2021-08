Dodik: Na sastanku u Sarajevu sam snažno branio poziciju Srpske

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je na sastanak sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom u Sarajevo išao kako bi iznio stavove Srpske, te da je svako mogao da vidi da je snažno branio njenu poziciju.

Dodik je naglasio da su kritike opozicije besmislene i promašene, jer je u Sarajevo išao kako bi pokušao razgovarati o aroganciji i ignoranciji koja prema Republici Srpskoj tamo postoji.

"U Sarajevu postoji arogancija i ignorancija prema nama i to je definitivno jasno. Moj pokušaj da kažem da moramo da razgovaramo o tome, vidjeli ste na samoj konferenciji za štampu, a vidim da to potvrđuju i neke od vođa od opozicije, koji kažu da nam ne trebaju novi dogovori", rekao je Dodik za ATV.

On smatra da oni kažu da ne treba novi dogovor, i to uslovima kada je potpuno oskrnavljen Dejtonski sporazum i promijenjen Ustav BiH, čime pristaju da im se to nameće i da ne žele da prekinu tu nit i da pokušaju nešto da urade i uspostave neku drugu poziciju.

"Mislim da treba ostati pri kursu koji smo utvrdili, a to je da jasno iznosimo svoje stavove i da ti stavovi budu potpuno jasni drugoj strani, kao i našem narodu", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglašava da je svako juče mogao da vidi da je snažno branio poziciju Republike Srpske.

"Iznio sam naš stav da ne postoji visoki predstavnik u BiH i da mi je žao što je Turska kao zemlja, koja je članica Savjeta za sprovođenje mira (PIK) pristala da na ovaj način sve to dovede u jedno veliko pitanje. I naravno da sam iznio stav da smo protiv nametanja bilo kakvog zakonskog rješenja. Njima su primarni prigovori, a nikako da kažu nešto kvalitetno, da kažu šta je u tome dobro, a šta nije", rekao je Dodik.

On je napomenuo da nije mala stvar sjesti sa Erdoanom, koji je na čelu jedne od vodećih zemalja islamskog svijeta, te reći sve to i na kraju predložiti, ako ne ide, mirnu desoluciju.

"Moramo početi razgovarati i na tu temu, jer je potrebno da imamo politička rješenja", izjavio je Dodik.

On je ocijenio da Srpska treba nastaviti sa ovakvom politikom, te zahvalio partijama koje to razumije i istakao da je takvih većina.

"Ove druge pokušavaju na opštoj kritici Milorada Dodika da izgrade neku svoju političku poziciju, ali to će biti pomalo teško, jer sve su do sada rekli je laž", naglasio je Dodik.

On kaže i da smatra da vrijedi samo onoliko koliko ostavi iza sebe, te je zadovoljan što se na sve strane može vidjeti koliko je toga uradio.

"Ljudi koji su došli na Mrakovicu vidjeli su savršeno političke odnose ovdje. Ja opet pozivam da se okupimo oko toga ovdje, jer je to najbolji način da se predstavimo u BiH i da se iz ovoga ne iskače zbog minimalnih političkih poena", rekao je Dodik.

Govoreći o sastanku sa Erdoanom, Dodik je naveo da smatra kako je on jedan veliki lider, državnik, važne zemlje i da sa te pozicije ima uravnoteženiji i objektivniji pristup.

"Mada, nikada ne treba smetnuti s uma da, u političkom smislu, u krajnjoj nekoj instanci on će uvijek podržati Bošnjake. Zato i jeste naša uloga da s njim gradimo odnose razumijevanja u kojima se može obezbijediti da se preko njega mogu relaksirati sama situacija i ovdje. To je bio jedan od razloga zašto sam i odlučio da na taj način razgovaramo jer je bila tema unutrašnje prilike", rekao je Dodik.

On je naveo i da je Erdoan pokazao veliko interesovanje o odnosima unutar BiH i mogućim izlazima iz problema.

"Mislim da je on duboko svjestan podijeljenosti u BiH, te da je u svakom slučaju bilo važno da se ode tamo. Mislim da smo ovako pokazali na koji ćemo način djelovati. Meni je primarno da održim saglasnost i zajedništvo i jedinstvo političkog djelovanja u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je dodao i da je ponekad osjeća da to zajedništvo i jedinstvo opterećuje predstavnike iz opozicije, te da svaki put reaguju na što je besmisleno i promašeno.

"Od onoga da sam bio na sjednici, pa kad se pokazalo da nisam, a dali su sve najtvrđe ocjene, a onda nisu ni rekli: `Eto, izvinjavamo se`", rekao je Dodik.