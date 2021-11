Dodik: Nad RS se vrši tortura, neprihvatljiva odluka o ukidanju kazne Mahmuljinu

MODRIČA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska u podređenom položaju i da se nad njom vrši tortura, ocijenivši neprihvatljivim da Apelaciono vijeće Suda BiH poništi kaznu bivšem komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mamuljinu.

Dodik je istakao da iz Srpske uporno govore da taj sud nije objektivan da nije sud pravde nego je sud za Srbe.

"To je neprihvatljivo. On je osuđen na deset godina što je bilo isuviše malo, a i to malo ukidaju na ovaj način, čekajući da odu svjedoci da nestanu ljudi koji mogu da kažu nešto o tim događajima", rekao je Dodik novinarima u Modriči.

On je istakao da je to samo jedna u nizu nekorektnih stvari koja govori o tome da smo mi ovdje podređeni i narod na kome se vrši tortura.

Dodik je naponemuo da se nad Srpskom vrši tortura u različim segmentima, pa ukazao na odluke Ustavnog suda o zemljištu, šumama.

Apelaciono vijeće Suda BiH poništilo je prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakibu Mahmuljinu kojom je bio osuđen na 10 godina zatvora jer nije spriječio zločine koje su počinili pripadnici Odreda "El mudžahid" na području Vozuće i Zavidovića.

Postupak se sada upućuje drugostepenom vijeću na dalje odlučivanje.

Kolegijum Narodne skupštine odlučuje o posebnoj sjednici

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da vjeruje da će sve što se tiče posebne sjednice Narodne skupštine o vraćanju prenesenih nadležnosti biti završeno krajem mjeseca.

Dodik je rekao da će o tome odlučivati Kolegijum Narodne skupštine i da se očekuje da to bude dio rasparava na Narodnoj skupštini.

Budući da je predlagač određenih materijala, Dodik je rekao da će biti na sjednici kada se bude raspravljalo o svim pitanjima jer smatram da su to oizbiljne teme i treba da svi odgovorni funkcioneri Republike Srpske budu prisutni.

Komentarišući navode lidera SDA Bakira Izetbegovića o, kako kaže, nepostojanju izvornog Dejtona i teškom ekonomskom položaju Republike Srpske, Dodik je rekao da postoji slovo Dejtonskog ugvoora i da to Srpska poštuje.

"Ne postoji ni termin država BiH kako to oni upotrebljavaju, postoji zajednički nivo na niovu BiH", rekao je Dodik novinarima u Modriči.

Što se tiče ekonomije, Dodik je rekao da je u Srpskoj veća prosječna plata nego u Federaciji, kao i da srpska ekonomija funkcioniše.

"Mislim on živi u nekom prostoru viralnom, jer se ovdje vidi da mi funkcionišemo, da se radi, da njihova ekonomija ništa nije bolja od naše", naveo je Dodik.

O sastanku Kristijana Šmita i direktora Agencije za lijekove i mecinska sredstva BiH Aleksandra Zolaka je rekao da je nevjerovatno da on priznaje nekoga za koga je Savjet bezbjednosti UN rekao da nije visoki predstavnik.

"To je politika PDP-a, izdajnička politika spremna na podaništvo, ona koja je uvijek spremna da učini zlo za narod", rekao je Dodik i dodao da će i oni proći i odnijeti etiketu izdajnika srpskog naroda na najgori mogući način.