Dodik: Najniža plata 520 KM, nema dodatnog smanjivanja zbog bolovanja

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, najavio je danas u Banjaluci da će najniža plata u RS u narednoj godine biti 520 KM.

Dodik je nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a rekao i da se neće dodatno smanjivati plate za vrijeme bolovanja u Republici Srpskoj.

"Potkrala se greška u dokumentu programa ekonomskih reformi i to je izbrisano. Ljudi imaju pravo na bolovanje", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je DNS dostavio ime jednog kandidata, a poslanik te stranke u Parlamentu BiH drugog.

"Smatramo da treba doći do ubrzanog formiranja Savjeta ministara, vjerujemo da se to može desiti do 24. decembra, a sigurno do kraja godine", rekao je Dodik.

Vlada RS je koncipirala prijedlog, održala dogovore i dobila saglasnost za budžet, s tim što će za bolovanje ostati isto i neće se mijenjati što poboljšava i pravo na bolavanje", rekao je Dodik.

Istakao je da je izutetno važno da se nastavi ekonomski rast RS, te da se ide ka prosječnoj plati od 1.000 KM.

Dodik je rekao da su imena uglavnom poznata, te da je očigledno da postoje turbulencije u DNS-u, koja je dostavila kao stranka svog kandidata za poziciju u Savjetu ministara BIH, ali i njihov poslanik pojedinačno.

Proširena sjednica Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) održana je danas u Banjaluci.

Sjednici u prostorijama Sekretarijata Glavnog odbora SNSD-a prisustvovali su predsjednik stranke Milorad Dodik, te članovi Izvršnog komiteta Željka Cvijanović, Nebojša Radmanović, Luka Petrović, Slavko Mitrović, Nada Tešanović.

Na sjednici su bili prisutni i funkcioneri SNSD-a Zoran Tegeltija, Sredoje Nović, Staša Košarac, Igor Žunić i Siniša Karan.