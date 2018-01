Dodik: Najobičnija laž informacija o pravljenju plaćeničke paravojske

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da inofrmacija da on pravi plaćeničku paravojsku koju obučavaju Rusi predstavlja najobičniju laž, te dodao da u Srpskoj nema nikakvih paravojnih formacija.

"To je najobičnija laž, koja je dio sveopšte antiruske histerije na Zapadu. Pokušavaju da privuku pažnju trpajući sve i svašta na tu temu", rekao je Dodik.

On je istakao da, koliko zna, nema nijedne paravojne organizacije registrovane u Republici Srpskoj.

"Ako ima, neka nadležni organi preduzmu zakonom predviđene mjere. Srpska ne stoji iza toga i spremna je da to sankcioniše", naglasio je Dodik, navodeći da ne poznaje nikoga ko se pominje u tekstu u kojem se govori o paravojnim formacijama.

Komentarišući pisanje britanskog "Gardijana", koji je prenio takve informacije sa portala, Dodik je rekao da u tom tekstu nema nijedne činjenice i da je nevjerovatno da se ovaj ugledni list uključio u takvo izvrtanje istine.

"U svakom slučaju, ono za šta imamo podatke jeste terorizam zasnovan na radikalnom islamu. O tome se sada toliko ne govori, ali to predstavlja realnu opasnost. Oni koji to kriju očigledno stoje iza priče o paravojnim formacijama u Srpskoj", izjavio je Dodik za beogradski "Alo".

Dodik je ocijenio da se želi, osim skretanja pažnje sa opasnosti od terorizma, da se Republika Srpska u kontinuitetu drži na negativnoj strani.

"Kod nas nema takvih formacija, niti se bilo šta organizuje u tom pogledu. Srpska nema potrebu za tim, jer ima legitimne bezbjednosne snage, koje su sposobne da odbrane građane", kaže Dodik.

Na pitanje da li su tačne tvrdnje da su paravojne snage učestvovale u svečanom defileu na Dan Republike Srpske, Dodik je rekao da nije bilo nikakvih paravojnih jedinica.

"Onaj ko prati bezbjednosnu situaciju, pogotovo bezbjednosne strukture, zna da to nije tačno. Niko od ljudi sa autoritetom to nije rekao, to govore samo spekulanti, tako da je nedvosmisleno riječ o neistini", naveo je predsjednik Srpske.

Dodik je podsjetio da je Srpska, u skladu sa legitimnim pravom, organizovala proslavu Dana Republike Srpske onako kako misli da treba, ali da se ne sviđa nekima, među kojima, nažalost, ima i političara iz Srpske, koji su dio hajke iz Sarajeva.

On smatra da plasiranje takve laži i dezinformacije dolazi od nekih iz Federacije BiH /FBiH/, ali i iz Republike Srpske, koji su u nekom spekulativnom bezbjednosnom miljeu i pokušavaju da se tako održe.

Dodik je rekao da je cilj ovakvih napada koji dolaze iz Sarajeva stvaranje antiruske atmosfere i da se skrene pažnja sa problema u FBiH, koji su očigledni.

"Tamo postoje militantne grupe, čak cijela naselja u koja ne može da uđe policija. Postoje ljudi koji ističu zastave `Islamske države`", napomenuo je Dodik.

Ističući da je sada odjednom izmišljena tema o paravojsci u Srpskoj kao najvažnija stvar na svijetu, Dodik je naglasio da treba ispitati gdje je sjedište sarajevskog "Žurnala" /koji je pokrenuo priču o paravojsci/ i ko stoji iza njega, pa će se vidjeti da je to napravljeno da bi se spekulisalo.