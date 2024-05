Dodik: Nakon glasanja u UN ništa se neće desiti, Srpska ide dalje

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se, ako sutra u Generalnoj skupštini UN bude usvojena rezolucija o Srebrenici, neće ništa desiti i da Srpska ide dalje.

"Ništa se neće desiti. Nisam ja neki (ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan) Helez koji stalno nešto prijeti", rekao je Dodik, navodeći da se sve zasniva na priči da će NATO nešto uraditi.

Dodik je istakao da u suštini međunarodne snage i njihovi mandati jeste da stanu na liniju razgraničenja i ne dozvole dodire snaga ako do toga dođe, te podsjetio da Srpska nema namjeru ništa da mobiliše, nijednog policajca koji bi mogao da krene izvan entitetske linije na prostor Federacije.

On je upitao zašto bi onda neko iz Federacije dolazio u Srpsku.

"Zašto vi nas držite u tom nasilnom pollitičkom braku koji se zove BiH? Oni prijete nekim ratom", rekao je Dodik za RTRS, prenosi Srna.

Predsjednik Srpske je dodao da je neko u rezoluciji zadao broj od 8.300, a nema ni grobnih mjesta niti ima presude koja govori da je to toliki broj ljudi.

On je rekao da predstavlja stranu u Dejtonskom sporazumu i Srpsku, kao i da je u ovim okolnostima Kristijanu Šmitu data snaga jer FBiH ne želi da razgovara sa Srpskom.

"Međuentitetska linija razgraničenja je i napravljena za buduće vrijeme da se mi razgraničimo i da živimo u miru. Predlažem da se mi politički razgraničimo, da držimo pet narednih godina istu stopu poreza i doprinosa, PDV-a i ostalih svih stvari i da imamo svoje službe, Federacija naplaćuje svoje, a mi svoje", naveo je Dodik.

On je rekao da predlaže da bude ista stopa i procedura, isto sve na granici i onda da se u tih pet godina postigne dogovor o poslovnom modelu kako će to funkcionisati u novim okolnostima.

Dodik je podsjetio da 250 miliona KM od akciza stoji već duže vrijeme, te upitao ko ima pravo da Srpskoj uzme njenih 100 miliona KM.

Predsjednik Republike Srpske je rekao da rezolucija o Srebrenici Bošnjacima donosi neku satisfakciju, dok srpski narod stavlja u dokumentaciju UN kao ljude i narod koji su počinili neki genocid i vrši moralnu potpunu diskvalifikaciju nerođene djece na ovim prostorima.

On je dodao da će Bošnjaci to uključiti u školske programe, dok će Srpska napisati da je to sve podvala i naći će prikladan način da se djeca uče na tome.

"Da im kažemo da je to podvala srpskom narodu, da je nažalost tamo poginulo Bošnjaka, muslimana, ali i da je poginulo 3.400 Srba", rekao je Dodik.

On je rekao da je za sutra zakazana sjednica Vlade Srpske u Srbrenici kako bi se manifestovalo to da je Srebrenica u Srpskoj, ističući da neće biti nikakvih problema što se tamo održava sjednica.

"Mi se toga ne stidimo. Kao odgovorna društveno-politička zajednica Srpska je učinila sve i za zločine su odgovarali oni koji su ih počinili", rekao je Dodik.

On je naveo da je bila namjera da se polože vijenci u Potočarima, ali pošto nije dozvoljeno iz Memorijalnog centra, da će vijenci i cvijeće biti položeni u Bratuncu za srpske stradalnike.

"Mi smo to htjeli da uradimo, ali vi ne dozvoljavate. Šta hoćete od nas? Više nikada nećemo ni tražiti da tamo dolazimo... Naše je pravo i mi biramo kada će biti sjednica i to govori da smo suvereni u tome", naglasio je Dodik.

Govoreći o izboru ambasadora, Dodik je naveo da bošnjački član Predsjedništva BiH bira Bošnjake na tu poziciju i druga dva člana Predsjedništva to ne osporavaju, dodajući da bi se došlo u situaciju da ne bi bilo izbora ambasadora ako bi dolazilo do međusobnih osporavanja.

Dodik je rekao da bi nakon Zlatka Lagumdžije mjesto ambasadora BiH u UN trebalo da pripadne Srbinu.

