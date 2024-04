Dodik: Napori srpskih predstavnika uspjeli da odlože sjednicu o rezociji o Srebrenici

TESLIĆ - Predsjednik Repiblike Srpske Milorad Dodik izjavio je da odlaganje sjednice Generalne skupštine UN o rezoluciji o Srebrenici ukazuje da je očigledno da u vezi sa tim postoji kriza predlagača i da su uspjeli napori političkih predstavnika Srba da objasne da bi to mogao da bude veći problem od bilo kakvog rješenja.

"Očigledno je da u tome postoji kriza onih koji su to predlagali. Kriza je u činjenici da je to predloženo unilateralno od (ambasadora BiH pri UN Zlatka) Lagumdžije i da to nije stav BiH", rekao je Dodik novinarima u Tesliću, prenosi agencija Srna.

Dodik je istakao da je očigledno da napori, prije svega srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pa i ostalih koji su radili na tim pitanjima, urodili plodom.

"Uspjeli smo da objasnimo da bi to mogao da bude veći problem nego bilo kakvo rješenje. Sada se u to, koliko ja imam informacije, uključuju i neke druge dimenzije. Najbolje bi bilo da se to ne desi, ali ako se i desi, ono će nesumljivo izazvati ozbiljan politički i svaki drugi kuršlus u samoj BiH", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da je ideja bila da se sjednica Vlade Srpske održi u Srebrenici 2. maja, na dan kada je bila predviđena sjednica Generalne skupštine UN na kojoj je trebalo da se glasa o rezoluciji o Srebrenici.

Odgovarajući na pitanje da li će biti odgođena ta sjednica Vlade, Dodik je rekao da će razgovarati sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem da bude odgođena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.