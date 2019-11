Dodik: Naredne godine vrijednost investicija milijardu KM

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da će u narednoj godini u Republici Srpskoj vrijednost investicija biti milijardu KM.

"Stvara se podloga za rekonstrukciju svih magistralnih puteva, za šta će biti izdvojeno 200 do 300 miliona KM. Za izgradnju dionice auto-puta od entitetske linije kod Doboja do Johovca biće izdvojeno 300 miliona KM, a gradimo i bolnicu u Doboju", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, biće građene i hidroelektrane "Bistrica" i "Buk Bijela".

"Biće riješena još neka infrastrukturna pitanja, a kada se tome doda rješavanje pitanja vodovoda u Gradišci čija je vrijednost deset miliona KM, onda je lako vidjeti vrijednost planiranih investicija u narednoj godini", dodao je Dodik, navodeći da će uskoro biti predstavljen plan svih investicija.

Govoreći o procesima u Republici Srpkoj koji su bili blokirani zbog pojedinih odluka stranaka iz Srpske koje su u vlasti na nivou BiH, Dodik je ocijenio da je apsurdno što su napadali vlast u Banjaluci za svaku vrstu aranžmana za izgradnju puteva, bolnica, tvrdeći da je to neodgovorna politika zaduživanja.

"U Srpskoj ima dosta projekata koji su uslovljeni odlukama pojedinih organa BiH, iako mi povlačimo sredstva, zadužujemo se i vraćamo kredite. Istovremeno, Mirko Šarović i Savjet ministara nisu dali da Srpska napravi aranžman sa Svjetkosm bankom vrijedan 35 miliona za poboljšanje poslovne strukture", rekao je Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH.

On je istakao da Vlada Srpske sprovodi politiku povećanja plata, koju je utvrdio SNSD, a biće usvojen set izmjena zakona kojim će biti povećana primanja od pet do 20 odsto.

"Povećaćemo najnižu platu koja će biti 550 KM, a služi kao osnov za obračun koeficijenata. Uvijek ćemo ovo raditi u skladu sa našim finansijskim mogućnostima", rekao je Dodik za RTRS i ponovio da je za to potrebno obezbijediti 70 miliona KM.

On je podsjetio da će i penzije biti povišene za tri odsto za šta će biti izdvojeno 40 miliona KM.

"Sve ovo govori da smo prilive koje smo ostvarili koncentrisali na poboljšanje standarda, jer je to neophodno. Podržavam premijera Srpske Radovana Viškovića da završi ovaj posao i gdje god bude mogućnost da plate budu povećanje to ćemo uraditi, a tamo gdje nema mogućnosti nećemo i nikakvi pritisci neće pomoći", kaže Dodik.

Govoreći o posljednjoj posjeti Rusiji, on je rekao da Srpska sa Sankt Peterburgom ima potpisane ugovore o saradnji.

"Svake godine idem da izvršimo inventuru onoga šta smo uradili. Najviše sam ponosan na činjenicu da u naš klinički centar dolaze njihovi specijalisti, a da naši ljekari idu kod njih na specijalizaciju i samo plaćaju smještaj", naglasio je Dodik.

On je dodao da pokušava da Republiku Srpskoj uvede u bescarinski sistem koji sa Rusijom ima Srbija.

"To je teško, jer Rusija o tome ne odlučuje sama, a bilo bi dobro kada bi ovo htjela BiH, ali neće za razliku od Srbije. Rusija je naš ozbiljan partner, ali smo mi žrtve tranzicije koja je dolazila od zapada, prije svega, privatizacije koja nam je devastirala privredu", kaže Dodik. On je zaključio da se uprkos problemima ne može reći da Srpska nije napredovala, navodeći kao primjer da je 2006. godine imala bruto domaći proizvod vrijedan 4,5 milijardi, a sada je 11 milijardi KM. IVANIĆ PROVEO NAJVEĆI I NAJPOGUBNIJI PRENOS NADLEŽNOSTI SRPSKE NA BiH Srpski član Predsjedništva BiH izjavio je večeras da se najveći i najpogubniji prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH dogodio od 2001. do 2006. godine kada je politikom upravljao Mladen Ivanić najprije kao predsjednik Vlade Srpske, a kasnije kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara.

Dodik je podsjetio da su tada, između ostalog, formirane Oružane snage, Uprava za indirektno oporezivanje i Visoki sudski i tužilački savjet.

"On /Ivanić/ je u obraćanju na akademiji SDA u Zenici rekao da je on prenio nadležnosti, a ne stranci. /Bivši visoki predstavnik/ Pedi Ešdaun je napisao da su 2004. godine u Banjaluci dobili više nego što su tražili. Tada je bila nagodna ekipa koja je to dala", naglasio je Dodik.

On je ocijenio da je najveća šteta Srpskoj pričinjena kada je uvedena zajednička služba za prikupljanje indirektnih poreza, navodeći da od 2012. godine ima deficit u naplaćivanju tih prihoda.

"Bilo bi bolje da smo imali jednu stopu PDV-a a dvije službe i da oni naplate svoje poreze, a mi svoje. Ali, napravljena je jedna služba. BiH koja nije imala nijedan izvorni budžetski i fiskalni prihod dobila je mogućnost da se sve njene potrebe namiruju iz prihoda od indirektnih poreza, te da ono što ostane ide entitetima. To je katastrofalno što je Ivanić uradio", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Ivanić nijednom kao srpski član Predsjedništva BiH nije zatražio mišljenje Narodne skupštine Srpske koja donosi konačnu odluku.

Dodik je za RTRS izjavio da su SNSD i njegovi partneri zaustavili prenos nadležnosti, te da imaju dovoljno načina da se bore i resurse da se Srpska razvija.

"Sada nam treba da se okrenemo našem razvoju. Ovdje više niko ne može da dođe i sravnjava račune kao što je nekada rađeno. Sada hoćemo da razgovaramo o Oružanim snagama ili indirektnim porezima i da kažemo zašto smatramo da su nas stranci prevarili. Siguran sam da ih najviše iznenađuje da mi godinama istrajavamo i izdržavamo pritiske", kaže Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da narod ne treba da računa na stranke koje su opozicija u Srpskoj, a dio vlasti u Sarajevu kojima mentori u Sarajevu diktiraju da ne smiju biti zajedno sa vlašću u Republici Srpskoj.

"Uvjeren sam da ono što /predsjednik SDS-a/ Mirko Šarović radi u posljednje četiri godine nije to što iskreni članovi SDS-a misle da treba da radi. On je okupio oko sebe ekipu koja radi isključivo u svom interesu, a došavši na čelo partije podvalio je SDS-u probošnjačku i gubitničku politiku koja je odbačena od naroda na prošlim izborima i ne može ni sada dobiti podršku", istakao je Dodik.

Govoreći o migrantskoj krizi, on je ocijenio da BiH još nema odgovor jer nema institucije koja se bavi time.

"Više su tu pojedini srpski kadrovi pokušali da nametnu neke vanustavne stvari Srpskoj, kao što je izvođenje vojske na granicu sa Srbijom, što mi nikada nećemo prihvatiti. Nismo prihvatili ni da pripadnici Fronteksa dođu na granicu između BiH i Hrvatske. To bi to dovelo do toga da granica prema Hrvatskoj bude još zatvorenija, dok bi prema Srbiji i Crnoj Gori bila otvorenija za migrante", rekao je Dodik.

Srpska je, dodao je on, donijela dvije važne odluke - da na njenoj teritoriji neće biti formirani migrantski centri, kao i da treba da pomogne migrantima da što prije prođu do destinacija u Federaciji BiH.

Komentarišući sutrašnju sjednicu Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara, Dodik je rekao da ga je iskustvo u proteklih godinu dana naučilo da u Sarajevu ništa nije završeno, dok se to i ne dogodi, pa čak ni tad.

"Nivo izdržljivosti funkcionisanja ukupnog sistema je došao pred zid i to se mora uraditi. Od početka smo imali našu reprezentaciju za nivo BiH, znam da su i Hrvati spremni, a kako će se to desiti među Bošnjacima ne znam. Postoje aspiracije SDA, SBB-a i DF-a i moguće je da ove tri partije dobiju po jednog ministra u Savjetu ministara, što stavlja SDA u tešku poziciju, jer im je dala ozbiljne ustupke. To bi moglo usporiti formiranje Savjeta ministara", smatra Dodik.

Prema njegovim riječima, Srbi će u novom sazivu Savjeta ministara prvi put imati četiri pozicije - predsjedavajućeg i tri ministra, a sa koalicionim partnerima će razgovarati o raspodjeli tih pozicija.

Govoreći o nedavnom obilježavanju 24 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, Dodik je istakao da je njegovo najveće dostignuće Republika Srpska koja je pokazala da može da bude formirana u miru, odbrani se u ratu, te da se pojavi na međunarodnoj sceni kao faktor pregovaranja.

"Republika Srpska je potpisnica svih 11 ankesa Dejtonskog sporazuma. Ona se pojavljuje u ključnim aneksima - četiri koji je Ustav BiH i 10 koji uvodi visokog predstavnika samo za civilna pitanja, što je on zloupotrijebio ne provodeći taj aneks, nego vršeći nasilje i kriminal međunarodnih razmjera", rekao je Dodik.