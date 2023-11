Dodik: Narod koji ne poštuje istoriju ne zavređuje da se održi

PALE - Narod koji ne poštuje svoju istoriju i svoje lidere iz prošlosti apsolutno ne zavređuje da se održi kao kolektiv, rekao je danas na Palama predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Dodik, koji je na Palama svečano otvorio renovirani Mali dom, sjedište Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske", istakao je da je otvaranje ovog doma doprinos tome, te napomenuo da su prvi počeci, odluke i prve ideje bile u toj zgradi, gdje je bilo ratno Predsjedništvo i komanda.

"Nismo dozvolili da ovo vrijeme uzme pod svoje već smo rehabilitovali, opremili i krenuli sa jednim važnim poslom, a to je da prikupimo svu arhivu vezano za te dane", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa predstavnicima Asocijacije.

Prema njegovim riječima, bez obzira koliko postojalo institucija koje se bave time, ukoliko to nije ljubav pojedinaca, veoma je teško da se očuva sjećanje na te događaje, piše Srna.

Dodik je rekao da je potrebno da se unese više discipline u ponašanje prema prošlosti i događajima iz prošlosti.

"Drago mi je što danas sa svojim saborcima mogu da vidim ove eksponate i na listi prvih poslanika ja se nalazim na broju 22, a tu su i imena onih koji danas nisu živi", naveo je Dodik.

Dodik je dodao da duhu parlamentarizma koji je od prvog dana uspostavljen najviše doprinio pokojni Momčilo Krajišnik, svojim autoritetom i ličnošću.

Predsjednik Srpske Dodik rekao je da do početka iduće godine treba da bude izabrana firma koja će početi sa digitalizacijom materijala vezanog za taj period, kako bi bio prikazan posjetiocima na ekranima.

On je izrazio nadu da će do kraja iduće godine biti digitalizovan sav materijal, dokumenti i privatna arhiva iz tog vremena.

Dodik je naglasio da je tokom stvaranja Srpske bilo teško ali i slavno vrijeme i da treba odati počast svim tadašnjim rukovodiocima i predsjednicima koji su danas po kazamatima i drugim strašnim mjestima.

"Ne postoji nijedno srpsko rukovodstvo na ovim prostorima koje nije proganjano do međunarodnog ili domaćeg sudstva", istakao je Dodik i dodao da ako neko hoće da bude predsjednik Republike Srpske mora da računa na sudski proces u Sarajevu.

On je ponovio da se ne smije zaboraviti prošlost. "Moramo biti hrabriji u tom isticanju jer to su činjenice", naglasio je Dodik.

Dodik je naglasio da je činjenica da postoji Republika Srpska, a da nje ne bi bilo bez rukovodstva, naroda i Vojske Republike Srpske, ali ni bez njenog predsjednika Radovana Karadžića i komandata Ratka Mladića.

"To su istorijske činjenice i to se ne može eliminisati. Ako to eliminišete i ne prihvatate da to pomenete, onda gdje su osnovi postojonja svega, odakle smo počeli, a gdje idemo", istakao je Dodik i dodao da su stranci napravili takvu atmosferu da je to danas jeres.

U renoviranje Malog doma uloženo je 250.000 KM koje je Vlada Republike Srpske donirala Palama, uz obavezu da opština uredi objekat.

Prizemlje je ustupljeno Asocijaciji, dok će prvi i drugi sprat koristiti opština i institucije Vlade Republike Srpske koje su ostale na Palama.

U okviru svečanosti biće otvorena i izložba dokumenata, fotografija i drugih eksponata iz perioda od 1991. do 1996. godine.

