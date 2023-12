Dodik: Narod ne da 9. januar

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večeras da narod ne da 9. januar i da niko ne može određivati kada je rođena Republika jer Srpska zna kada je stvorena.

"Ne možete nam sve skrnaviti, a da mi imamo pozitivan odnos... Usput nam nameću 1. mart, koji nije dan državnosti, ili neki 25. novembar. Što to rade? Mi njima ne sporimo, neka slave šta hoće, ali ne znam što oni nama spore i još nam nameću svoje", rekao je Dodik za BHT jedan.

Dodik je rekao da svako proslavlja svoje gdje hoće, a Srbe neka puste na miru.

Osvrćući se na prijetnje Kristijana Šmita vezane za proslavu Devetog januara, Dodik je rekao da je Šmit ušao u BiH kao lažni visoki predstavnik jer nema potvrdu od Savjeta bezbjednosti UN i da će, pošto se lažno predstavlja, "onog trenutka kad se stvore okolnosti i kad se pojavi u Republici Srpskoj - biti deportovan".

"Stalno nešto prijeti. Deveti januar je Dan Republike, javno usvojen i od vlasti i od opozicije i od naroda", napomenuo je Dodik.

Šmit je ranije rekao da je proslava 9. januara kao Dana Republike Srpske "jasan i direktan propust u sprovođenju odluka Ustavnog suda BiH, kao i odluka visokog predstavnika", te dodao da nepoštovanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema Krivičnom zakonu BiH. /kraj/am

"BiH ide u raspad"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da se pokušava prikazati kako BiH napreduje, ali da je samo pitanje trenutka kada će se ta lažna, nametnuta država raspasti, te naglasio da je Republika Srpska u posljednjih 10 godina u Narodnoj skupštini donijela sve odluke koje su neophodne za njen samostalni status.

"Gdje ide BiH? To je pitanje. Ide u raspad, u razilaženje, samo je pitanje trenutka kada će se to desiti. Ostaje samo čekanje jedne noći u kojoj ćemo to završiti definitivno", istakao je Dodik.

Dodik je za BHT1 rekao da u Sarajevu nikako ne shvataju da Srbi hoće ustavnu BiH i da neće da budu u ovakvoj, lažnoj, nametnutoj zemlji.

On je naveo da je jedini mogući način da se očuva BiH - dogovor, o svemu što je moguće, a a ne o onome što Bošnjaci žele.

"U Sarajevu se utrkuju da podrže lažnog visokog predstavnika /Kristijana Šmita/ koji svojim djelovanjem pravi lažnu BiH. Ako oni misle da na taj način dobijaju sve što žele, onda je nama jasno da svi ti iz međunarodne zajednice rade za muslimansku stranu, protiv nas, i naravno da se tome suprotstavljamo", poručio je Dodik.

On je rekao da su najave iz OHR-a o nametanju zakonskog okvira ukoliko vlast na nivou BiH ne usaglasi tehničke izmjene Izbornog zakona BiH nepotrebne, rogobatne, fašističke, te da je stav i Srba i Hrvata da nametanje zakona ne dolazi u obzir.

"Šarlatan koji se predstavlja kao visoki predstavnik pokušava da očuva pažnju na sebi, nažalost, ima podršku kod Bošnjaka koji misle da grade državu na taj način, što će im neko nametati zakone", napomenuo je Dodik.

On je rekao i da je Amerika u BiH promašila sve što je mogla promašiti, te da aktuelni američki ambasador Majkl Marfi pokušava da, sa pozicije moći, sakriven iza SAD, nešto nameće i Republici Srpskoj oduzme imovinu.

"Marfi je ambasador u Federaciji BiH, nije u Republici Srpskoj. Šta god on mislio, ja sam za njega državnik. Mi smo promijenili standarde, šta god ko o tome mislio", poručio je Dodik.

