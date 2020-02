Dodik: Narod u Srpskoj na referendumu da odluči o statusu

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas u vezi sa posljednjim dešavanjima u BiH, da će tražiti da narod odluči putem referenduma o statusu Republike Srpske, bez obzira koliko to osporavali.

"Mi ćemo tražiti da se putem odluke naroda, putem referenduma, bez obzira koliko puta su oni to nama osporavali, odluči o statusu Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Nakon sastanka kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona, Dodik je pozdravio organizovanje ovakvog sastanka i zahvalio Vučiću na tome.

"Drago mi je što smo imali priliku mi iz Republike Srpske da Vučića upoznamo sa novonastalom situacijom u BiH, odnosno Republici Srpskoj", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

On je istakao da se ranije donesena Deklaracija SDA da se uruši Republika Srpska primjenjuje tako što su putem odluke Ustavnog suda BiH sada zašli, ne samo u simbole Republike Srpske, nego sada i u imovinu Srpske.

"Nakon nekoliko presuđenih odluka da imovina pripada entitetima sada su to poništili i prebacuju na nivo BiH čime se urušava Republika Srpska, čime je pređena crvena linija", istakao je Dodik.

On je dodao da to podržavaju zapadne zemlje, koje su dio napora da se uništi Republika Srpska, a to ljudi u Srpskoj znaju.

Dodik je istakao da Srbi imaju dosta institucionalnih mogućnosti da brane svoja prava i da će to i raditi.

"Dođe trenutak kada narod, ni mi kao predstavnici tog naroda, ne možemo više da dozvolimo da ispadamo glupi da za pet godina neko napiše kako nas je preveo žedne preko vode", rekao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona, među kojima su član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, a sastanku je prisustvovao i Njegova svetost patrijarh srpski Irinej.