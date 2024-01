Dodik: Naš dan slavimo s velikom ljubavlju (VIDEO)

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas na svečanoj akademiji povodom 9. januara - Dana Republike da je deveti dan u godini pripao nama da ga obilježavamo kao naš dan, dan osnivanja Republike Srpske

"Činimo to sa velikom ljubavlju i željom da nikoga ne povrijedimo a da se ipak veselimo jer to pripada nama, našoj duši, našem karakteru i našoj slobodi. Sloboda nama nikada nije bila filozofska riječ nego egzistencijalna zato je proizvela naše akcije koje smo vodili do osnivanja Republike Srpske, kroz vijekove Srbi na ovim prostorima su se borili za slobodu“, rekao je Dodik, prenosi ATV.

On je istakao da se srpski narod oduvijek borio za slobodu, podnoseći velike žrtve.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska nastala prije ratnih sukoba u BiH.

"Formirali smo Republiku Srpsku zabrinuti za sudbinu srpskog naroda kojem je prijetilo odvajanje od matice Srbije i da budemo nešto što smo davno bili - prekodrinski Srbi, oni kojima su razni osvajači pravili tampon zonu uz Drinu kako bi ih odvojili od matice. Zabrinuti, nismo željeli rat i nismo dali povod za rat", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

Obraćanje Milorada Dodika pic.twitter.com/bhdzp3sWnB — Nezavisne novine (@NezavisneBL) January 8, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.