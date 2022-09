Dodik: Naša pobjeda je pobjeda ljudi ove Republike

BANJALUKA - Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras na završnoj stranačkoj predizbornoj tribini u Banjaluci da je uvjeren u svoju i pobjedu kandidata ove stranke za srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, ocijenivši da to nije lična već pobjeda ljudi Republike Srpske.

"To nije naša lična pobjeda, već pobjeda vas, divnih ljudi ovog grada, ove Republike, onih koji ne odustaju i uvijek hoće više", rekao je Dodik koji je istakao i da je naučio da pobjeđuje.

On je naveo da se političari mjere po tome šta ostavljaju iza sebe, a ne šta pričaju ili drugima pakuju, te da Banjaluka zaslužuje SNSD jer su iza njega najvažnije građevine i najbolja komunalna infrastruktura.

Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da ljudi ove stranke savršeno dobro znaju šta treba da rade.

"Skraćenica SNSD znači – snaga naroda, snaga države. Naša država je Republika Srpska i to ona u kojoj smo slobodni, u kojoj imamo budućnost i u kojoj ćemo živjeti na naš način i sa našim vrijednostima", rekao je Dodik u obraćanju.

On je dodao da je obišao veliki dio svijeta gdje je predstavljao Srpsku, te napomenuo da neka od tih mjesta nisu bila ugodna, ali da se tamo morao pokazati karakter i da on predstavlja veliki, snažan narod koji je uvijek držao do slobode i nikada do potlačenosti u ime slobode.

Dodik je rekao da se kandidovao za predsjednika Srpske jer ima iskustva i naučio je da pobjeđuje, dok neki drugi nisu.

"Velika stvar je pobijediti. Ako to hoćeš ne smiješ da izgubiš, što se neće desiti 2. oktobra, rekao je Dodik.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će SNSD svojim politikama nastaviti povećavati prava, koristiti mehanizme za očuvanje Republike Srpske i graditi infrastrukturu Republike.

Cvijanovićeva je rekla da će SNSD nastaviti da u budućnosti povećava plate i penzije, te uvodi nova prava građanima Srpske.

"Sve to zato što znamo da je jedini pravi okvir za naše živote naša Republika Srpska. Zato je dužnost da svi zajedno branimo boje naše zastave gdje god se nalazili, ali isto tako da zajedno radimo da bismo bilježili zajednički uspjeh i zajednički napredak", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je prisutnima zahvalila za godine političkog rada koji je dao sjajne rezultate. "Ponosna sam na ono što imamo, a to je naša Republika Srpska", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da se SNSD približava još jednoj velikoj pobjedi za Republiku Srpsku i da su svi dali doprinos da bude uspješna.

"Hvala svim ljudima dobre volje koji su prepoznali da je stabilnost ono što nam treba, da treba da se okupljamo oko interesa Republike Srpske i bez obzira gdje radili da uvijek imamo na umu da su nas tamo poslali naši građani i da zato naši građani od nas imaju očekivanja", rekla je Cvijanovićeva.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri Vlado Đajić rekao je da će izborna pobjeda ove stranke svima donijeti dobro, da su garant dobrog i mirnog života u Srpskoj.

"Naša pobjeda značiće mirnu, naprednu i stabilnu Republiku", rekao je Đajić i dodao da bi pobjeda opozicije donijela neizvjesnost, što nikome ne treba.

Na završnoj predizbornoj tribini SNSD-a predstavljeni su kandidati SNSD-a za poslanike u Narodnoj skupštini Srpske iz Izborne jedinice tri, kao i kandidati za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice jedan.

Prije početka tribine prikazani su video-snimci premijera Mađarske Viktora Orbana i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji su kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku poželjeli izborni uspjeh.

Skupu su prisustvovali predstavnici rukovodstva, brojni funkcioneri, članovi i simpatizeri ove stranke, te građani.