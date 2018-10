Dodik: Ne bježim i ne sakrivam se od problema kao Ivanić

Nema nikakve dileme da ću i ovaj put dobiti povjerenje našeg naroda. Moj osnovni prioritet na poziciji srpskog člana Predsjedništva BiH je Republika Srpska sa svojim ustavnim i dejtonskim nadležnostima, kaže u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Milorad Dodik, kandidat koalicije SNSD-a, DNS-a i SP-a za člana Predsjedništva BiH iz RS.

"Institucije BiH moraju da znaju gdje im je mjesto. Za većinu njih ne postoji nikakvo ustavno uporište, a i ako postoji, sebi su dali mnogo više moći nego što im pripada. To više neće biti moguće", tvrdi Dodik.

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete za člana Predsjedništva BiH?

DODIK: Moja životna motivacija je Republika Srpska i ljubav prema mom narodu, a to što idem u Sarajevo jeste interes Republike Srpske. Znam da sam Srpskoj potreban u Sarajevu i to je važnije od bilo kakvog ličnog osjećaja koji ja gajim prema onome što taj grad predstavlja u političkom smislu.

Doduše, ja ću u Sarajevo ići kada to bude neophodno. Kao srpski član Predsjedništva BiH i kao predstavnik Republike Srpske radiću u Republici Srpskoj, u Banjaluci i Istočnom Sarajevu. Tu planiram i da primam ambasadore i strane delegacije kao što sam to činio i kao predsjednik Republike Srpske.

Republika Srpska je vidljiva i prepoznatljiva, ali će to ubuduće biti još više. Uz ostvarivanje njenih interesa i odbranu njenih nadležnosti, to će biti moj prioritet.

NN: Zbog čega građani treba svoj glas da daju baš Vama, a ne Vašem protivkandidatu?

DODIK: Građani razliku među nama već dobro znaju. Kao pobjednik na prethodnih sedam izbora ovaj put ću pobijediti na predstojećim izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH. To je već svima jasno, pa i mom protivkandidatu. Ja sam političar akcije, a moj protivkandidat je salonski političar sa zadrškom. Ja sam neko ko ide u susret događajima tražeći rješenja, a on je neko ko bježi i sakriva se od problema. Dok ja s ponosom ističem da mi je srce puno Republike Srpske, on javno govori da Srpsku voli sa pola srca, a da mu je druga polovina rezervisana za BiH. Svakome ću, za razliku od Ivanića, u lice reći šta su interesi Republike Srpske i da te interese niko ne smije da ugrožava.

Ja sam izbor naroda, a ne bilo kojeg centra moći ili ambasade, pa samo za svoj narod radim i samo njemu podnosim račune.

NN: Šta mislite o Vašem protivkandidatu?

DODIK: Već sam rekao šta mislim o njemu. A reći ću vam još nešto... On se u prethodne četiri godine trudio da bude potpuno nevažan, baš onako kakvu mu je ulogu i namijenio Bakir Izetbegović i bošnjački birači koji su ga izabrali 2014. godine. I zato će mojim izborom u nedjelju dobiti odgovor srpskog naroda za ono što je radio, bolje rečeno šta nije radio kada su u pitanju interesi Republike Srpske.

NN: Šta će biti prioritet u Vašem radu ukoliko dobijete povjerenje građana Republike Srpske?

DODIK: Nema nikakve dileme da ću i ovaj put dobiti povjerenje našeg naroda. Moj osnovni prioritet na poziciji srpskog člana Predsjedništva BiH je Republika Srpska sa svojim ustavnim i dejtonskim nadležnostima. Moj mandat će biti u znaku borbe za vraćanje onoga što po Dejtonskom sporazumu i Ustavu BiH pripada Republici Srpskoj, za ostvarivanje naše autonomije garantovane međunarodnim pravom. Drugi važan cilj je zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

Takođe, institucije BiH moraju da znaju gdje im je mjesto. Za većinu njih ne postoji nikakvo ustavno uporište, a i ako postoji, sebi su dali mnogo više moći nego što im pripada. To više neće biti moguće. Moj mandat će definitivno biti obilježen vraćanju BiH izvornom Dejtonskom sporazumu.

NN: Kako ocjenjujete položaj Republike Srpske unutar BiH i koji su najveći izazovi u narednom periodu?

DODIK: Srpska je, bez obzira na brojne atake i pokušaje njenog ugrožavanja, bezbjednosno i ekonomski stabilna. Međutim, to nikako ne znači da smo mi zadovoljni postojećim stanjem. Da bismo nastavili da razvijamo naše društvo, prvo ćemo morati da Republici Srpskoj vratimo sve one prerogative države koje smo stekli Dejtonskim sporazumom, a koji su nam oduzeti nasiljem dijela međunarodne zajednice. Tada ćemo raspolagati svim neophodnim mehanizmima da slobodno i samostalno zaštitimo i razvijamo našu državu Republiku Srpsku.

Životni standard u Republici Srpskoj još nije na nivou kojem težimo, ali je mnogo bolji u odnosu na raniji period. Naš rast i razvoj ne smiju stati, a obezbijedićemo ga izborom Željke Cvijanović za predsjednika Republike i formiranjem stabilne i kompetentne Vlade koja će nastaviti sa realizacijom postavljenih ciljeva na povećanju plata i penzija, započetih i novih projekata. Naredni mandat, sa gospođom Cvijanović i sa mnom na čelu, biće mandat apsolutnog jačanja Republike Srpske u svakom smislu.

Predsjedništvo BiH će u sljedećem mandatu biti faktor saradnje sa susjednim i svim drugim državama. Evropski put BiH ostvarivaće se uz poštovanje ustavnih nadležnosti entiteta, što će biti potvrđivano i dopunjavano sa nivoa BiH samo u onome što jeste ustavna nadležnost BiH.