Dodik: Ne može da bude genocidna Republika Srpska, a da ne bude genocidna BiH

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžića prilično arogantna i cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala.

Dodik je istakao da je misija Haškog tribunala bila da obezbijedi pomirenje, ali da je sada došlo do toga da je ono još neizvjesnije i gotovo nemoguće.

On je istakao da Republika Srpska već dugo nema povjerenja u Haški tribunal, a potvrda toga jeste i kazna doživotnog zatvora za prvog predsjednika Republike Srpske.

"Mnogi na ovim prostorima su mislili, kada je formiran Haški tribunal, da će biti osigurano neko povjerenje autoritetom onih koji su ga formirali. Vremenom je to izgubljeno jer se ovaj tribunal u značajnom obimu bavio selektivnim pristupom", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da većina ljudi u Republici Srpskoj nije očekivala ništa drugačije od prvostepene presude, moguće samo gore.

"Boli nepravda jer je nemoguće da o Karadžiću i njegovom navodnom zločinu priča Naser Orić /ratni komandant muslimanskih snaga u Srebrenici/ koji je počinio ubistva i zločine. Na to nisu reagovali pravosuđe BiH i Haški tribunal, a dolazi se do situacije da se sudi Karadžiću kome niko nije dokazao da je naredio, učestvovao u ubistvima i bio prisutan za vrijeme ubistava", podsjetio je Dodik.

On je naveo da je suđeno Karadžiću, a za stradanja Srba u Hrvatskoj i od muslimanskih snaga niko od njihovih funkcionera nije odgovarao.

"Zato ostaje velika jama međunarodne pravde. Stvorena je priča o navodnoj žrtvi i zločincu, a za Srbe je bila predviđena ova druga strana. Za ubistva počinjena nad Srbima, a bilo ih je mnogo, pa i u Srebrenici, nije bilo presuda", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, logično je što je nakon svega izgubljeno povjerenje u Haški tribunal.

"Suočeni smo ovdje sa činjenicom da je izrečena presuda. Ona ne zadire u Republiku Srpsku i svaku priču takve vrste odbacujem", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je izjava člana Predsjedništva BiH Željka Komšića o presudi Karadžiću, nedopustiva jer pokušava da Srpskoj lijepi etiketu koju ne zaslužuje.

"NJegova izjava će otežati naše razgovore na političkom nivou. Ne može da bude genocidna Republika Srpska, a da ne bude genocidna BiH. On je izabrao tu vrstu kvalifikacije što je nepotrebno, a izašao je čak i izvan onoga što jeste presuda i pokušao da sve Srbe optuži. To je meni jasna poruka i prema tome ću se odnositi onako kako mislim da treba", ističe Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska legitiman dio političkog sistema u BiH i da je nepodnošljivo raditi sa ljudima koji na loš način misle o Srbima i Srpskoj.

"Republika Srpska nastavlja da živi i pozivam sve ljude na mirno ponašanje i da se borimo za naša prava. Jačanje Republike Srpske je zadatak svih nas i moramo pokazati da nije onako kako je presuđivano", naveo je Dodik.

On je ocijenio da je nepravda počinjena jer nisu isto tretirani zločini.

"Nepravda je da se samo sudi srpskim političarima. Čitavo političko rukovodstvo Srpske i Srbije bilo je u Haškom tribunalu, a drugi nisu. Kada je umro Alija Izetbegović saznali smo da je protv njega vođen postupak u Hagu, a postavljalo se pitanje šta ste čekali", podsjetio je Dodik.

On je naveo da je i ono malo povjerenja u BiH izgubljeno nakon današnjih ocjena Komšića i SDA.

"To nam nalaže potpuni oprez. NJima je potrebo da sve prošire globalno. Nigdje nema da je Srpska genocidna, samo se drzne Komšić da to kaže. To je uvreda za Srpsku, s njim ću to raščistiti i to ću govoriti u vremenu koji dolazi", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Haški tribunal BiH doveo u nemoguću situaciju i umjesto da je obezbijedio povjerenje, urađeno je suprotno.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je danas prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora.

Drugostepena presuda izrečena je nakon što su razmotrene žalbe odbrane i tužilaštva na prvostepenu, kojom ga je 2016. godine Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora.