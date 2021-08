Dodik: Ne odustajemo i ne predajemo se, sa Kozare kreće pobjeda

PRIJEDOR - Srpski član Predsjedništva i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras da je skup na Kozari jasna poruka da SNSD ne odustaje, ne predaje se i ne prodaje nikom ništa i da će pobijediti na izborima iduće godine, a da sa Kozare kreće pobjeda.

"Značajan investicioni poduhvat ćemo napraviti iduće godine, bez obzira na to koliko je teška situacija. Slijede investicije u svakoj lokalnoj zajednici", rekao je Dodik u obraćanju okupljenima na skupu pod sloganom "Živjeće Srpska", koji je okupio više od 15.000 članova SNSD-a iz svih krajeva Srpske.

Dodik je naglasio da narod Kozare koji je stradao u Drugom svjetskom ratu, kao i 30.000 ljudi stradalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ne smiju biti izdani i da je to ono što ga motiviše za dalje vođenje politike.

"Naša politika je politika mira. Mir nam je potreban i nismo za nemir, rat i sukob i ne želimo zlo nijednom čovjeku, ma koje je vjere i nacije, ali nemojte nas dirati! To je zabranjeno! Zabranjeno je Republiku Srpsku izdati i omalovažavati", poručio je Dodik.

On je rekao da SNSD nikoga ne vrijeđa i ne dira, ali da niko ne smije da dira ni Republiku Srpsku.

"Neka proba Bakir Izetbegović krenuti na Republiku Srpsku, pa da vidimo kako će proći. I ta osveta o kojoj on priča, ja sam zadužen za to, ništa se vi ne sikirajte. Srpska mora biti samo jača, nikako slabija. Uporno ćemo se boriti da nam se vrati što nam je oduzeto i to nikada neću prestati, jer Republiku Srpsku ostavljamo generaciji koja će biti generacija srpskih patriota. Kad to uradimo, lako je graditi ulice i puteve", poručio je Dodik.

On je zahvalio svim članovima SNSD-a koji su danas došli na Kozaru i naglasio da su oni snaga stranke, dodajući da je bio ovdje na skupovima i devedesetih, ali da je sada ovdje više i volje i energije.

"Oni koji misle da su drugi bolji, neka idu. I ne dajte im da se vrate! Ima među nama bitangi i morate mi pomoći da ih raščistimo. U SNSD-u ne može biti niko, a da okreće glavu od bilo kojeg čovjeka. Ja sam taj koji će provoditi vašu volju. Važniji ste mi vi nego svi stranci koji se poredaju od Istoka do Zapada", poručio je Dodik.

On je naveo da je ljudi iz opozicije ne bi ni mogli izdržati ovakvu energiju.

"Oni staju u dva autobusa i rade na mrežama. Ja se pitam, pošto sam ja najstaromodniji, kako rade kad nestane struje. Hoćemo li opet morati opoziciji dokazivati da nas ima ili je ova slika s Kozare dovoljna da kažu 'alal, majstore'", dodao je Dodik.

Programu su prethodili sastanak rukovodstva SNSD-a sa čelnim ljudima gradskih i opštinskih odbora stranke i drugim funkcionerima i polaganje vijenca kod spomen-ploče sa imenima poginulih boraca NOVJ i žrtava fašizma, a slijedi koncert Milice Pavlović i OK Benda kod hotela "Monument"