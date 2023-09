Dodik: Ne plašim se suđenja

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne plaši suđenja zbog neizvršavanja odluka Kristijana Šmita, da neće pobjeći niti će otići u zatvor.

"Neću pobjeći niti ću otići u zatvor. Prije će BiH propasti nego što ću ja otići u zatvor", rekao je Dodik i dodao da je na pravosuđu BiH da dokažu optužbe za koje ga terete.

Za zahtjev odbrane za izuzeće sudije Jasmine Ćosić Dedović, Dodik je naveo da je ona bila u timu odbrane Nasera Orića, kao i da je kao sudija oslobodila nekoliko ljudi koji su počinili zločine nad Srbima.

"Ta žena treba meni da sudi. Radila je prije toga u OHR, radi se o osobi koja će po difoltu odlučiti da je Milorad Dodik kriv što postoji", rekao je Dodik večeras za RTRS, prenosi Srna.

On je dodao da čovjek ne može mentalno da prihvati da je Dodik kriv što ne poštuje Šmita i da zbog toga treba da leži u zatvoru, a da je slobodan Orić kojeg je sudija Dedović oslobodila ili pomogla u oslobađanju, a ubio je sudiju i bio komandant muslimanskih jedinica na području gdje je Elfeta Veseli ubila dječaka Slobodan Stojanovića.

On je naveo da stranci pokušavaju da upravljaju ovim procesom, te da je sve to u stvari kako bi ga sklonili sa političke scene.

Za Šmita je ponovio da je nelegalan, nelegitiman, da izmišlja, a ljude ovdje nas naziva "majmunima".

"Ako smo mi za njega majmuni, onda je i on za nas svinja, i to fašistička", istakao je Dodik i dodao da se sada pokazuje da je Šmit pobornik fašizma i onih koje je Hitler odlikovao najvišim odlikovanjem.

On je ukazao da "mi imamo ozbiljan problem sa Amerikom i EU koji ovdje uskraćuju naša ustavna prava, ali to nije bezizlazno".

"Nisam ja politički prolupao ni mentalno već ne želim da budem dio nametnute matrice ponašanja u kome su oni nešto posebno, a mi smo remetilači faktor", rekao je Dodik i dodao da Srbi nisu narod koji je olako prihvatao tutore.

On je napomenuo da narativ da je ovdje pozitivan američki uticaj, a negativan ruski nameću zapadnjaci, Amerikanci i ostali iz Brisela, koji imaju problem sa Rusijom.

Predsjednik Srpske je istakao da se nasilno pokušava nametnuti rješenje o nezavisnom Kosovu, što Srbi tamo ne žele to da prihvate, niti Srbija, a Republika Srpska smatra da je Kosovo sastavni dio Srbije, dok Nijemci i ostali ignorišu ti situaciju.

Komentarišući posljednja dešavanja u Banjskoj, Dodik je rekao da žali zbog stradanja i jednih i drugih, ali ističe da bi Srbi na Kosovu trebalo da se zaštite.

"A na to su nijemi iz međunarodne zajednice", istakao je Dodik i dodao da Srbi na Kosovu i Metohiju imaju pravo na svoj politički odraz i da traže status kakav misle da treba da imaju.

Prema njegovim riječima, problemi na Kosovu nisu izolovani koje srpski narod ima već su integralni dio problema.

Dodik je istakao da događaj u Banjskoj nije teroristički akt i da taj slučaj na Kosovu govori da postoji duboka podijeljenost, muslimani u Sarajevu su na strani Albanaca, što je nelogično jer "ako ste za teritorijalni integritet BiH, onda ne možete da budete protiv rušenja teritorijalnog integriteta Srbije".

"Oni su za to da se odvoji Kosovo, a spremni su da prijete ratom ako Republika Srpska kaže da će se odvojiti. Kako je moguće da Kosovo ima pravo, a mi nemamo?", upitao je Dodik.

On je dodao da je potpuno pogrešno od političara u Sarajevu da tako pokazuju podršku neriješenom problemu.

"Ako hoćete da živite sa nama u BiH, poštujte našu istoriju i naše stavove, nemamo pretenzije prema Federaciji, čak ni prema tamo gdje žive Srbi. Postoji i granica i linija razgraničenja. Mi nemamo potrebu za bilo čim, nećemo dozvoliti upade, narušavanje bezbjednosti, ne spremamo se za rat, nemamo za to potencijal", rekao je Dodik.

Sporazum o suverenosti BiH je, kaže, predložio da bi vidio koliko je sve podmuklo, navodeći da preuzima obavezu da se održava suverena BiH, ali da Bošnjaci neće.

"BiH nijednog dana od svog postojanja kao dejtonska tvorevina nije bila suverena", rekao je Dodik i podsjetio na uplitanja drugih zemalja.

On je naveo da nije protiv BiH u njenom međunarodnom kapacitetu kako je predviđeno Dejtonskim sporazumom, već je protiv one BiH koju nameću visoki predstavnici, razni američki ambasadori, protiv one gdje su krivci stalno Srbi.

O kontaktima na međunarodom nivou, Dodik je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin najbolji čovjek kojeg je upoznao u politici, te da je ponosan što ima priliku da sa njim razgovara, a planira i sada da od 20. oktobra do 5. novembra bude u Rusiji

Dodik je rekao da u nedjelju ide na jedan skup u Budimpeštu, a da će se u ponedjeljak sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kao i da postoji mogućnost da otputuje u Kinu.