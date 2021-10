Dodik: Ne prihvatamo nametanja

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je za RTRS da će Republika Srpska poštovati svoje zakone, te da ne prihvata zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, što je pokazala i donošenjem Zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika.

Dodik je poručio da niko nema pravo da nameće zakone, te da je apsolutno neprihvatljivo da takav zakon bude nametnut.

"Јoš važnije je implementacija. Ustavni sud Republike Srpske je rekao da je to u redu, prihvatili smo proceduru. Vjerovatno će to doći do Ustavnog suda BiH, koji će po inerciji sve što je doneseno u Republici Srpskoj smatrati nevažećim, ali ja moram da poručim da će zakon koji je usvojila Narodna skupština Srpske važiti. Nakon toga, nema potrebe da ponovo idemo u NS RS", rekao je Dodik.

On je istakao da će Republika Srpska obezbijediti poštovanje svojih zakona.

Podsjećamo, u Republici Srpskoj prestaju da važe izmjene Krivičnog zakona BiH, koje je u formi odluke donio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina.

U Službenom glasniku objavljen je Ukaz kojim je predsjednica Srpske Željka Cvijanović proglasila Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika, kojom se donosi zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH.

(RTRS)