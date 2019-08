Dodik: Ne rušim Dejton, srušili su ga stranci

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ne diže revoluciju, niti pokušava da ruši Dejtonski sporazum, već da su stranci u BiH srušili mirovni sporazum, što pokušavaju da opravdaju.

"Republika Srpska nije srušila nijednu izvornu nadlženost BiH. Stranci su nam oteli vojsku, sudstvo, tužilaštvo, indirektne poreze... Sve su nametali pukom silom koju su tada primjenjivali i pokušavaju da sada kažu da je gotovo. Nije gotovo i nikada neće biti jer su oteli 83 nadležnosti, što je za nas neprihvatljivo. Pričaju o vladavini prava, a krše Ustav, što ćemo dokazati jednog dana", rekao je Dodik.

On je ocijenio da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko prikriva kriminal svojih prethodnika koji su kršili međunarodno pravo.

"U Ustavu piše da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda, a ne od OHR-a ili ambasada. Međutim, sav period međunarodne vladavine u BiH bio je usmjeren protiv Srpske jer su skrnavili i otimali naše nadležnosti. Kakvi bi mi ljudi bili da to prihvatimo?", upitao je Dodik.

On je istakao da se o svemu treba izjasniti i Narodna skupština Republike Srpske.

"Zašto im smeta da se demokratsko tijelo, koje je konstituisano u skladu sa Ustavom izjašnjava o ovome. Kako misle da nam nametnu da je ustavno ono što su činili? Gdje u Ustavu piše da BiH ima nadležnost za bezbjednost, odbranu, pravosuđe, finansije? Ustav nije Incko i borićemo se dok ovdje postojimo protiv onih koji su nam oteli prava i slobode", rekao je Dodik za "RTRS".

On je napomenuo da bi volio da neutralna stručna međunarodna komisija kaže šta je ustavno u BiH.

"Kako bi mogli dokazati ustavnost Zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH? Venecijanska komisija je rekla da su strane u BiH dva entiteta, a oni nama pokušavaju da okrenu čitav sistem, odnosno da ono što se odluči na zajedničkom nivou bude nametnuto entitetima", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, zbog svega što se dešava Srpska trpi štetu, a trenutno joj se od indirektnih poreza duguje 50 miliona KM.

"To se radi da bi mi ostali bez novca kako bi se na ulicu dovele socijalne grupe da mijenjaju politiku. Oni bi doveli Mirka Šarovića i ostale koji su servilni prema muslimanima i odlučivali bi onako kako njima odgovara", rekao je Dodik.

On je dodao da sve što se radi u Srpskoj odmah ide u Agenciju za istrage i zaštitu BiH i tužilaštva, navodeći da se to dešava u kontinuitetu.

"Priča o NATO izmišljena da bi Srbi ostali bez legitimnih predstavnika"

Dodik je izjavio da je priča o NATO-u izmišljena i podmetnuta pod priču o formiranju vlasti na nivou BiH da bi se legitimnim predstavnicima Srba, koji su dobili apsolutnu većinu na izborima, onemogućilo da budu u zajedničkim institucijama.

Dodik je istakao da je zato izmišljena priča o Godišnjem nacionalnom planu (ANP) za pristupanje NATO-u.

"To je politička igra čiji je cilj da bude smanjena politička snaga Srpske, koja jedina funkcioniše u skladu sa izbornim rezultatima i ima formiranu vlast, svoje predstavnike i političku reprezentaciju na nivou BiH. Hrvati, takođe, imaju reprezentaciju", rekao je Dodik za "RTRS".

Prema njegovim riječima, Bošnjaci su se dugo vremena unutar svog korpusa borili ko će imati prevlast u pogledu predstavljanja, a sada plaćaju cijenu raznim zahtjevima između njih.

"Kada se dodaju još poneki iz međunarodne zajednice, onda je razumljivo zašto je situacija konfuzna", dodao je Dodik.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je da sporazum o principima za formiranje vlasti na nivou BiH koji su potpisali SNSD, HDZ BiH i SDA ima rok trajanja 30 dana i da će 5. septembra reći da li je važeći.

"Ali mnoge izjave i tumačenja su njegov vijek trajanja već definisali. Bakir Iztetbegović je rekao da je o redukovanom ANP-u počeo da razmišlja tek nakon potpisivanja sporazuma što govori o njihovom odnosu prema dogovorima u BiH. Sporazum jasno precizira šta treba da bude urađeno i nemam namjeru da ga više tumačim", naglasio je Dodik.

On je naglasio da je ključno pitanje legitimno političko predstavljanje srpskog naroda koje se obezbjeđuje na izborima.

"Mehanizam koji su izgradili stranci omogućava da neko blokira nekoga drugog. Ranije je bila situacija kao u Predsjedništvu BiH, izabere se struktura iz Srpske i onda se član Predsjedništva pojavi na sastanku i ono se konstituiše. Tako je bilo i sa Savjetom ministara dok iz međunarodne zajednice to nisu postavili na princip koji omogućava da bošnjačka strana bira koga hoće ili neće od Srba i onda taj proces blokira", kaže Dodik.

Komentarišući Izetbegovićevu izjavu da Dodik često mijenja mišljenje i da je moguće da će tako biti i u vezi sa ANP-om, srpski član Predsjedništva BiH je istakao da je poznat po tome što ne mijenja mišljenje.

"Ono što smatram da je interes Srpske odlučno branim u svakoj prilici i na svakom mjestu i nisam spreman da odustanem. Narodna skupština Republike Srpske je utvrdila politiku vojne neutralnosti i to je za mene obaveza, a ionako smatram da je to ispravno. Rekao sam i na sastanku, kada smo potpisivali sporazum, da akcioni plan nećemo prihvatiti i da na to računaju", naglasio je Dodik.

On je dodao da nije bilo promjene ključnih stavova i pozvao Izetbegovića da pokaže gdje je stav promijenjen.

"Vodimo razgovore i nekada pokušavamo napraviti kompromis, ali on nikada nije bio na štetu Srpske. Tokom pregovora o reformi policije bili su gori politički uslovi nego sada i snažnije prisustvo međunarodne zajednice pa nismo na to pristali. Nećemo prihvatiti ni članstvo, ni put ka članstvu u NATO", kategoričan je Dodik.

On je ocijenio da trenutna situacija pokazuje nesposobnost BiH da funkcioniše.

"Sa dodacima koje su prenošenjem nadležnosti napravili stranci mnogo stvari je zakomplikovano. Ovdje se koristi puka sila i prijetnja silom. Ovdje nije u pitanju interes Rusije, nego srpskog naroda. Ovaj narod je NATO bombardovao i direktno učestvovao u kreiranju rezultata građanskog rata u BiH. Nisam spreman da dam saglasnost za pristupanje takvom savezu", istakao je Dodik.

"Neću da pravim granicu bilo koje vrste na Drini"

On je pojasnio da ima u vidu da na to nije spremna ni Srbija.

"Neću da pravim granicu bilo koje vrste na Drini, hoću da ukinem granicu na Drini i sav moj politički život je vezan za to. Dakle, što veća integracija sa Srbijom u svim pitanjima i praćenje u važnim međunarodnim politikama kao što je politika prema NATO-u. Srbija je odlučila da je to vojna nautralnost i mi smo to pratili. Imamo odgovornost prema onome što je utvrdila Narodna skupština i obratiću joj se ponovo za podršku koja će mi biti neophodna da to radim", kaže Dodik.

On je istakao da su Bošnjaci sigurni u podršku međunarodne zajednice, te naveo da se onog trenutka kada su Amerikanci rekli da im nije jasan sporazum o principima za formiranje vlasti znalo da će to propasti.

"To je Bošnjake osokolilo da opet podmeću. Izetbegović je nametao priču da će to stranci izmodelirati, ali moj stav je da smo se dogovorili i da nema nikakvog dodatnog dogovora. Amerikanci su juče tražili da vide šta je na dnevnom redu (Predsjedništva BiH), ali sam im rekao da oni nemaju šta da se miješaju u sjednice organa. To je direktno miješanje u unutrašnje stvari neke zemlje", upozorio je Dodik.

Govoreći o izjavi zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Metjua Palmera da BiH treba da prihvati ANP, Dodik je ocijenio da je on dio stare američke administracije koja pokušava da koristi moć Amerike da bi plasirao podršku Bošnjacima.

"Ja sam protiv te politike. Nisam se prepao Palmera, jer da jesam ja bih ili napustio ili promijenio politiku", rekao je Dodik.

On je ponovio da je zatražio da bude održana sjednica Predsjedništva BiH na kojoj bi bio imenovan predsjedavajući Savjeta ministara, a da je predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić, bez konsultacija, zakazao i sjednicu na kojoj je posljednja tačka dnevnog reda ANP.

Sve to govori, dodao je on, da je situacija u BiH neizdrživo loša i da nema šanse da bude poboljšana.

Dodik je naglasio da je priča o Savjetu ministara u tehničkom mandatu direktna devalvacija nacionalnog prava Srba da budu predstavljeni na legitiman način.

"Spreman sam da idem do kraja, a za ovo mi treba podrška naroda koju ću tražiti. Ne zanima me šta Palmer misli, nego mi treba da narod shvati da je ugrožen činjenicom da je međunarodni faktor dao mogućnost Izetbegoviću da 10 mjeseci neće da prihvati izbornu volju naroda, nego hoće one koji su izgubili", rekao je Dodik.