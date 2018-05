Dodik: Ne treba dozvoliti miješanje u unutrašnje stvari BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema nikakvih problema sa posjetom turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana Sarajevu, ali da ne treba dozvoliti bilo kakvo miješanje u unutrašnje stvari BiH.

Dodik je poručio da je političko organizovanje i djelovanje u BiH slobodno i da sa samim dolaskom turskog predsjednika u Sarajevo nema problema.

"Erdogan je veliki državnik jedne velike zemlje, i sve je to u redu do onog momenta dok ne osjetimo da predstavnici te zemlje pokušavaju da se na neki način uključe u unutrašnje odnose u BiH. To je ono mjesto gdje se treba zaustaviti i reći da je to neprihvatljivo", rekao je Dodik za ATV.

Predsjednik Srpske je ocijenio da će tek da se vidi kakve će posljedice imati posjeta turskog predsjednika BiH.

Povodom navoda da je hiljade ljudi došlo iz zemalja EU da prate Erdoanovu posjetu BiH, Dodik je rekao da očekuje da će daleko više zainteresovanih biti iz Sarajeva.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan učestvuje na predizbornom skupu u sarajevskoj dvorani "Zetra", gdje je organizovan 6. kongres Unije evropskih turskih demokrata.

Erdoan se prethodno sastao sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem.