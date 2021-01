Dodik: Ne učestvujem u rušenju Vučića, neko pokušava da zavadi Srbiju i RS

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio da ne učestvuje ni u kakvom rušenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i da je očigledno da neko pokušava da zavadi rukovodstvo Republike Srpske i Srbije.

"Nisam se sastao nedavno sa biznismenom Miodragom Davidovićem iz Crne Gore u restoranu `Integra` u Banjaluci. Nemam namjeru da se pravdam i degutantno je i da komentarišem bilo kakve konstrukcije takovog tipa", rekao je Dodik za "Večernje novosti" povodom informacija da se u Banjaluci sreo sa Davidovićem, koji je tamo doputovao sa specijalnim zadatkom da u Srpskoj "raspiri" opoziciona osjećanja prema aktuelnoj vlasti u Beograd.

Dodik je potvrdio da se nedavno sastao sa episkopom budimljansko-nikšićkim Joanikijem, koji je bio u Banjaluci u posjeti banjalučkom vladici Jefremu.

"Samo konvertiti koji često mijenjju političke stavove mogu imati sumnje oko ovakvih sastanaka i praviti nekakve konstrukcije", dodao je Dodik.

Dodik je najavio da će danas biti u Beogradu na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, te naveo kako nema nikakvi promjena u odnosima Srbije i Srpske i ličnim odnosima između sa Vučićem za koga je rekao da ima njegovu veliku podršku.

"To je moj stav. Uvijek sam ga pokazivao i uvijek ću ga i pokazivati. Veoma smo zahvali za sve što je učinio za Republiku Srpsku. I sada se odjednom pojavljuju neki koji plasiraju priču da se nešto ruši. Ništa se ne ruši", rekao je Dodik.

Srbija i Srpska su, ocijenio je Dodik, izložene mnogim negativnim tendencijama koje dolaze sa Zapada, od ostrašćenih političkih elita i biće potrebno mnogo jednistva da se to odbrani.

Dodik smatra da je ogromna zasluga Vučića za današnju Srbiju, koja je ekonomski i politički stabilna, jak regionalni faktor.

On je dodao i da je privržen stavu da je politika koju Vučić vodi dovela do toga da se Srbije mijenja i da može da pomogne i Srpskoj.

Dodik je ponovio da je Srpska zagledana u Srbiju i zahvalna joj na svakoj pomoći koju dobija, te istakao kako ne mora da pravdam svoj odnos prema Srbiji ili stavovima prema Milu Đukanoviću.

"Pokušali su me već `utrpati` u neku priču sa Đukanovićem, ali sam kao srpski član Predsjedništva BiH glasao protiv odluke da on dođe u posjetu BiH. I to u momentu kada je stravično napadao Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu imovinu i mislim da nakon toga ne moram nikome ništa objašnjavati oko Đukanovića", rekao je Dodik.

Dodik tvrdi da se Crna Gora i Đukanović kroz obavještajni rad "miješaju" u Republiku Srpsku, pogotovo u Hercegovini gdje prave punktove i dan-danas pokušavaju da razbiju stabilnost Hercegovine i njeno jedinstvo sa Srpskom.

"Pokušavaju i da očuvaju priču kako ovdje postoji neki ruski uticaj, a Đukanović to proširuje na priču o srpskom uticaju. Sasvim je normalno da dok postoje Srbija i Republika Srpska postoji i srpski uticaj. Ali, ne možemo mi Srbi nikome nametnuti našu srpsku svijest", rekao je Dodik.

Srpska, napomenuo je, nije imala nikakvih zvaničnih sastanaka sa predstavnicima nove vlasti u Crnoj Gori.

"Ona je spremna da sarađuje ali nije spremna da žrtvuje svoju autonomnost podređujući ih zahtjevima iz Crne Gore", naglasio je Dodik.

Na navode da se stastajao sa episkom diseldorfskim i cijele Njemačke Grigorijem, Dodik je odgovorio da sa njim ne dijeli političke stavove.

"Oni koji žele da se bave politikom ne mogu istovremeno da se bave i najodgovornijim poslom u Crkvi. Treba da ostane odvojenost Crkve i države. U procesu kada je aktuelan proces izbora novog poglavara SPC, apsolutno podržavam napore naše Crkve da do toga dođe na jedan transparentan način", objasnio je Dodik.

Koga god da izabere SPC, Dodik je rekao da će za njega biti prihvatljiv i podržan.

Dodik je podsjetio da je imao imao dobru saradnju sa vladikom Grigorijem dok je službovao u Hercegovini, ali da tada njegovo djelovanje na političkom planu nije bilo vidljivo i nije bilo nikakvih namjera.

"Njegov pristup mješanju u politički život nije dobar. To ne koristi Crkvi i ne pomaže državi. Jedinstveno SPC i države je najvidljivije kroz očuvanje naših nacionalnih interesa", ocijenio je Dodik.