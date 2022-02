Dodik: Ne vraćamo se u institucije BiH, opozicija u RS ne zna šta hoće

BANJALUKA - Suština skupštinskih zaključaka sa posebne sjednice je da će se predložiti zakon kojim će biti zabranjeno da se kolektiviteti kao što je Republika Srpska, pa i BiH, nazivaju genocidnom tvorevinom i da se konstitutivni narodi i pojedinci nazivaju genocidnim, istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Sada po nametnutom 'Inckovom zakonu' to nemamo. Želim da naglasim da niko nije legalizovao taj 'Inckov zakon'", kazao je Dodik za RTRS.

Istako je veliki značaj jučerašnje posebne sjednice Narodne skupštine.

"Ne vraćamo se u institucije BiH. Skupština je rekla da razlozi nisu prestali i to su oni razlozi koji su nas doveli u poziciju da prije šest mjeseci kažemo da ne samo da nećemo odlučivati, već da nećemo biti ni prisutni na sjednicima zajedničkih institucija. Mogu da učestvuju naši predstavnici, ali da se drže stava Narodne skupštine, Vlade Srpske i naravno predsjednice Republike Srpske", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglašava da je to već doneseno u ranijim zaključcima.

"Imate u članu 4, da ćemo učestvovati u radu u tačkama koji su u interesu za Republiku Srpsku, kao što sutra imate u Predstavničkom domu tri razvojna programa i nekoliko desetina miliona maraka koje treba Srpska da povuče. Bez tih formalnih procedura ne bi to imali", rekao je Dodik.

On je podvukao da opozicija u Republici Srpskoj ne zna šta hoće, te dodao da oni zajedno sa Eskobarom ruše jedinstvo u Srpskoj.

"Njihova jedina politika je Milorad Dodik. Mržnja prema meni im je veća od ljubavi prema Republici Srpskoj. I to se najbolje vidjelo na jučerašnjoj sjednici kada su se bunili što ja nisam prvi govorio, iako to nema nikakve veze. O tome ne odlučujem ja, ali da sam govorio prvi, znate da bi se samo zakačili za moje izjave, i da tako često sjednice odlaze u drugom smjeru, što samo pokazuje da sam im ja jedini cilj", podvukao je Dodik.

Saradnja sa Hrvatima korisna za Srpsku

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović je realan i racionalan političar i meni je veoma drago što je bio na posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske, naglasio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je istakao da je saradnja sa Hrvatima korisna za Srpsku.

"Čović je rekao je da mene i njega često povezuju, ali on je sam naglasio da više sjedi sa Bakirom Izetbegovićem nego sa Miloradom Dodikom. Veoma sam zahvalan što je došao i to govorio. On je prijatelj i Srba i Bošnjaka. Adekvatno zastupa svoje interese. Kada bi slušali glas opozicije, ako je išta vrijedilo na posebnoj sjednici onda je to ovo što je istakao Dragan Čović, poručivši poslanicima da čuvaju Republiku Srpsku", istakao je Dodik za RTRS.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da je "za vrijeme vladavine SDS-a Republika Srpska bila izložena pritiscima HDZ-a, SDA, ali i međunarodne zajednice".

"Kako bi se danas prema nama odnosili Evropska unija, NATO, međunarodna zajednica da mi majorizujemo Hrvate kao što to rade Bošnjaci? Kako bi se hrvatska država i politika odnosila prema Republici Srpskoj? Da li bi čuli predsjednika Milanovića koji govori veoma racionalno i tačno. Za nas je veoma korisno da sarađujemo, i da ta saradnja nikada nije bila usmjereno protiv Bošnjaka", rekao je Dodik.

On je napomenuo da poštuje Bošnjake u BiH, ali ne i njihove politike.

"Oni teže da BiH bude nacionalna država, i po tom konceptu Srbi i Hrvati bi trebali da budu manjina, što mi nikada nećemo dozvoliti", poručio je Dodik.