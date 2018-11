Dodik: Ne želim da napravim nikakvu štetu Bošnjacima i Hrvatima

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da će u ponedjeljak, 12.novembra, u Istočnom Sarajevu održati sastanak s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

"U kontaktu sam sa Čovićem i u ponedjeljak imamo sastanak na nivou partija kako bismo vidjeli na koji način ćemo se kretati u budućnosti. Što se tiče nekih drugih, postoje neki kontakti, ali priznajem da sam malo politički lijen i uopšte ne razumijem situaciju u Federaciji BiH i ko je tamo s kim", dodao je Dodik navodeći da čeka da se u tom bh.entitetu uspostavi većina.

Uvjerava da je spreman da radi sa svim ljudima na nivou BiH kako bi se utvrdila politika dodatnog jačanja suvereniteta BiH, time što bi se, kaže, "otpustio" visoki predstvaik, te "izbacile" strane sudije iz Suda BiH.

"Ako te politike jačanja suverentiteta nema, na ta dva pitanja, ne vidim da je potrebno da branim suverenitet na nekom drugom pitanju", ustvrdio je on ponoviši da će u bh. organima raditi uime RS, ali ne želi da napravi nikakvu štetu Bošnjacima i Hrvatima, niti kantonima i Federaciji BiH.

Dodik je istakao da je RS spremna da se uspostavi Savjet ministara BiH u najkraćem mogućem roku, te najavljuje da će predložiti brojne nove mjere i da će RS imati neke nove zahtjeve.

"Ako to ne bude funkcionisalo, imaćemo paralizu organa, kao do sada. Ne bih želio da se desi, ali ni da se prema inicijativama koje dolaze iz RS odnose kao do sada", rekao je on.

"To je politika destabilizacije, neuvažavanja partnerstva i regionalne saradnje", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik protiv stvaranja bilo kakve "crne list"

Povodom informacije da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić priprema zvaničnu listu nepoželjnih lica iz Srbije, kojima će biti zabranjen ulaz u BiH, Dodik kaže da nije obaviješten o tome, ali da je u ranijem periodu bilo najava da će se tako nešto dogoditi.

"Ono što se dogodilo kada su u pitanju Rusi, daje mi za pravo, ne da se pitam da li je to moguće, već da kažem da vjerovatno jeste", istakao je Dodik.

On je dodao da još nema nadležnosti, ali mu ni nakon inauguracije 20. novembra neće padati na pamet da sarađuje sa bilo kim iz stare strukture.

"Najave koje smo imali ranije i ponašanje Obavještajne agencije i bezbjednosnog sistema na nivou BiH govore da tu ima nešto", smatra Dodik.

"Večernje novosti" koje su objavile informaciju da Mektić priprema zvaničnu listu nepoželjnih lica iz Srbije, takozvanu "crnu listu", , kojima će biti zabranjen ulaz u BiH, navele su da bi na spisku mogli da se nađu poslovni ljudi, istoričari, književnici, novinari, ali i političari.

Izvor lista rekao je da će se na Mektićevoj listi naći i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, glavni urednik televizije "Hepi" Milomir Marić i predsjednik pokreta "Zavetnici" Stefan Stamenkovski.