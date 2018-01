Dodik: Nebitno je gdje će Ji biti ambasador, on je prošlost

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je sasvim nebitno gdje će američki diplomata Brajan Hojt Ji biti ambasador, jer je, kako kaže, on prošlost, a politika garniture kojoj pripada je neprijateljska prema RS.

"On je malo pokušao da bude veći igrač nego što mu pripada, ali u svakom slučaju on je prošlost. Gdje će on biti ambasador, to je nebitno, može da bude i u Sarajevu, ali politika te garniture, bivše administracije SAD, bila je loša i neprijateljska prema RS i mi smo se tako odnosili prema njima", rekao je Dodik.

Komentarišući spekulacije o formiranju NATO baze u Brčkom, te izjavu Jia da nije potreban "Dejton dva" i medijske napise o tome da će biti postavljen za ambasadora u Sarajevu, Dodik je za Pink rekao da Ji jeste razriješen sadašnje dužnosti (zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD), te da će u petak ove nedelje to biti objavljeno .

O tome da je Ji dobio veći značaj nego što mu pripada, Dodik kaže:

"On je jedan šarlatan, koji je ovdje pokušao da sprovodi neke ideje jednog užeg kruga ljudi na Balkanu. Tako su pokušali i sa pričom o Dejtonu dva".

Podsjetio je da "Dejton dva" nije nova ideja, već su nju prije deset godina plasirali pojedini Amerikanci u Sarajevu, a koji su smatrali da je baš tad bilo vrijeme za novi Dejton, čime bi se ukinuli entiteti i stvorila unitarna i jedinstvena Bosna.

Dodik je, međutim, primjetio da "svako ko imalo zna političke procese u BiH zna da to više nije moguće, ali i da ni tada nije bilo moguće".

Podsjetio je i da je RS izglasala vojnu neutralnost odlukom Narodne skupštine, te je odbacio mogućnost formirajna i postavljanja baze NATO bilo gdje u BiH, pa ni u Brčkom, a bez saglasnosti RS.

"Oni ne mogu doći nezvani ovde ili bez saglasnosti i postaviti bazu. To bi bio akt okupacije i napada, tako da mislim da su to više medijske spekulacije", rekao je Dodik.

Naglasio je da RS ne može da prihvati da granica između BiH i Srbije bude granica vojnih saveza.

"Mi želimo jedinstvo u tom pogledu sa Srbijom i to je naše istorijsko i svako drugo pravo. Mi ćemo se boriti za afirmaciju tog prava", rekao je Dodik.