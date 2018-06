Dodik: Neće biti smanjenja akciza

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, istakao je da se neće smanjivati akcize da bi pojeftinilo gorivo, jer se one namjenski troše za izgradnju auto-puteva i modernizaciju puteva.

"Za savremene puteve moramo izdvojiti novac. Namjenski je za auto-puteve i magistralne puteve uvedena akciza i nizašta drugo, ne za opštu potrošnju. U moderne puteve moramo ulagati, nema zemlje koja je drugačije to riješila. Kroz akcize na gorivo dajemo doprinos izgradnji novih puteva i oni se u Srpskoj grade", rekao je Dodik.

On je ponovio da neće biti smanjenja cijena goriva, bez obzira ko šta uradio i koliko god to bilo nepopularno, jer to ne zavisi od Vlade i vlasti.

Dodik je novinarima u Banjaluci rekao da posjeduje račune prema kojima članovi udruženja prevoznika koji su organizovali blokadu saobraćajnica, kod distributera imaju rabat na cijenu od pet do deset odsto.

"Kada oni sipaju gorivo za svoj kamion i vozilo onda imaju odobreni rabat za pet do deset odsto, a obični građani plaćaju punu cijenu. Protiv koga su onda oni organizovali proteste? Protiv vlasti koja nema nikakve odgovornosti za cijenu, jer se ona formira slobodno i najviše zavisi od kretanja svjetskih cijena", kaže Dodik.

On je rekao da će blokada saobraćajnica biti spriječena.

"Ukoliko je neko htio da skrene pažnju, onda bi bilo korektno da zbog onih koji možda isto smatraju da je gorivo skupo, a ipak moraju da nešto drugo rade, otvore barem jednu trasu puta, a oni to nisu htjeli da urade, čime su pokazali svoje namjere", dodao je Dodik.

Dodik je poručio da se ne smije ići protiv onih koji žele normalno da žive.

"Juče sam namjerno ostao u Banjaluci i kući krenuo tek nakon 17.00 časova i nikavih blokada nije bilo, ali sam vidio znatno manji broj automobila na putu, jer ljudi nisu htjeli da upadaju u te gužve, misleći da će putevi biti blokirani", poručio je Dodik.

On je ponovio da vlasti nisu nadležne za smanjenje cijena goriva, jer se njegova cijena zasniva na bazi svjetske.

"Naša ekonomija nije snažna da može odgovoriti na povećanje cijena kao što je to ekonomija Njemačke ili neke druge zemlje, ali je nažalost, ista baza što se tiče energenata, pogotovo kada su u pitanju nafta i naftni derivati", pojasnio je predsjednik Srpske.

On je dodao da se cijene formiraju slobodno, dok se kao jedini regulator javlja udruženje distributera i oni mogu pokušati da intervenišu na samu cijenu.

"Srpska ima najnižu stopu PDV-a u regionu, 17 odsto. Mi moramo obezbijediti za društvo neophodne stvari. Shvatam da se ljudi bune, ali nema države na svijetu koja na promet naftnim derivatima nema određene stope zahvata za prihode koji služe za ostvarivanje opštih interesa, kao što su bolnice, škole, putevi", dodao je Dodik.

On je ponovio da je za devet odsto cijena goriva u Srpskoj niža nego u Federaciji BiH, da je za 29 odsto niža nego u Srbiji, kao i da je za 36 odsto niža nego u Hrvatskoj.