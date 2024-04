Dodik: Neće proći etiketa da je cijeli srpski narod genocidan

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kazao je da se Srpska uvijek prema događajima u Srebrenici odnosila kao mjestu gdje je počinjen zločin i da su svi koji su potraživani za to, otišli na sud.

"Republika Srpska priznaje da su počinjeni zločini vezano za Srebrenicu. Za to su odgovarali pojedinci i na međunarodnom i na domaćem sudu. Mislimo da su i te presude politički motivisane, jer nisu objektivno prikazano sve to. Ne branimo nikoga ko je počinio zločin, a vi veličate svoje ljude", poručio je Dodik, obraćajući se Ramizu Salkiću, poslaniku Pokreta za državu, na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS.

Zbog toga, rekao je, ne želi da prihvati to da se jednom narodu, u ovom slučaju srpskom narodu u cjelini, stavi etiketa genocidnog.

"Naravno da postoji dio javnosti koji taj događaj kvalifikuje na neki drugi način i zato smo smatrali da je neophodno da se danas o tome ovdje raspravlja. Mi ne možemo da se vratimo na to šta je u sudu presuđeno, ali vi Bošnjaci ste stalno vraćate na te presude i odgovornosti iz Haga. Mi smatramo da to nije tačno, da početna definicija genocida i ono što se tamo događalo, apsolutno ne pripada genocidu", kazao je Dodik.

On je naveo da bi najbolje u ovoj priči bilo da se odmah nakon rata napravila zajednička nezavisna komisija, koja bi tačno utvrdila broj stradalih na svim stranama.

"Da ste imali čast i želju za pomirenjem sve bi obuhvatili, a ne samo forsirali priču o vašem stradanju u Srebrenici. Tada bi se tačno znalo ko je stradao i kako. Ali ne, vi ste htjeli drugačije, a sada držite priču o tome. Želite da zarobite generacije Srba i srpskog naroda a to je ne prihvatljivo i neće proći", naveo je Dodik, te dodao da su upravo Bošnjaci pred Savjet bezbjednosti UN-a isforsirali tu priču.

"A mi treba da ćutimo i kažemo eto šta sad da radimo. Meni je žao svega što ste vi i vaša porodica Ramize Salkiću preživjeli. Izvinjavam se svakom u ime Republike Srpske koje je imao takvo iskustvo, a pripada bošnjačkom narodu. A vi hoćete da svakog ko još nije ni rođen a pripada srpskom narodu strpate u taj koš. E nećete", naglasio je Dodik.

Podsjetio je na zločine koje je počinio Naser Orić i koji se sada slobodno šeta po Sarajevu.

"Svi Srbi koji su traženi su uhapšeni i presuđeni, a vaši nisu. Niko ne može da počini zločin i da se pozove da je to učinio u ime cijelog srpskog naroda. To srpski narod odbacuje. Sve te zločince i bitange mi ne želimo da zadržimo, ali vi ste ovo unijeli u politiku. Vi ste čitavo političko i vojno rukovodstvo Republike Srpske doveli na sud, da bi pokazali upravo ono što želite, da skrivenim metodama prilijepite etiketu da su Srbi genodican narod", poručio je Dodik.

Naveo je da sve procjene govore da je u prošlom ratu stradao približno jednak procenat Srba, Hrvata i Bošnjaka.

"Osnovna pretpostavka genocida je da jedna nacionalna grupa želi da izbriše potpuno drugu nacionalnu ili etničku grupu. Gdje je bila namjera ovdje, gdje to piše. Jesu li se tada odvojile žene i djeca. Imate li ijedno ime Bošnjaka stradalo u samoj Srebrenici. Ima zločina koje su počinili Srbi i to se ne može opravdati, posebno da je neko došao među zatvorenike i da ih je strijeljao zato što pripadaju drugom narodu. Ja to ne prihvatam i odbacujem", naglasio je predsjednik Srpske.

Istakao je da Bošnjaci neprestano potenciraju priču da se u Srebrenici desio genocid.

"Žao mi je za svakog stradalog muslimana koji je tamo stradao. Ali vi ste u zabludi. Nećemo da prihvatimo da na bazi presuda iz Haga stavite svim Srbima etiketu, a da vi izbjegnete odgovornost za mnogo stvari koje ste počinili. Više je stradalo Srba u okupiranom Sarajevu, nego što je Bošnjaka stradalo u Srebrenici", kazao je Dodik, dodavši da nije tačna izjava Salkića da je Srbija presuđena za taj zločin.

"Imam Bošnjaka velikih prijatelja, isto kao što ima Srba za koje smatram da su velike bitange", rekao je Dodik.

