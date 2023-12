Dodik: Nećemo dozvoliti strancima da obesmisle Republiku Srpsku

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, poručio je da se neće prepustiti lošim namjerama stranaca da obesmisle Republiku Srpsku, te da neće dopustiti da se problematizuje pitanje imovine, jer bi se onda problematizovala Republika Srpska.

Dodik je nakon sastanka funkcionera Republike Srpske sa predstavnicima javnih preduzeća, poručio da se razgovaralo se o svim aktulenim temama, i da je aktuelna vlast Srpske uspješno upravljala Republikom u kriznim vremenima.

"Mi cijenimo da je Vlada Srpske uspješno obavila svoj posao tokom ove godine i da je spremna i sposobna da preuzme odgovornost za vrijeme koje dolazi. Isto tako smo cijenili i rad svih drugih institucija Republike. Pojačano ćemo raditi na stvaranju svih uslova za investicije, a jednako i na potrebi da se radi na obrazovanju u svim segmetnima dovede u korelaciju sa interesima naroda i ljudi koji ovdje žive. Nastavićemo da sa pojačanom odgovornošću radimo svoj posao", rekao je Dodik, koji je, tom prilikom čestitao svim građanima predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji i poziciji Republike Srpske, on je naglasio da su u Srpsku dobrodošli svi koji prihvataju legitimitet koji ona ima, ali i da rukovodstvo Republike nije spremno da prihvati bilo kakve aktivnosti koje budu uperene protiv nje.

"Sve što smo dosad uspjeli, uspjeli smo jer je ovo bio izrazito jak tim ljudi i partiota koji su se borili svaki dan i to će nastaviti u vremenu koje dolazi, a koje može da bude odlučuje za samu Republiku. Cijenimo da u narednom periodu mogu da nas očekuju mnogi udari na legitimitet Republike, kao i da se može očekivati da će nelegitimna struktura oko Kristijana Šmita pokušati da uradi nešto sa imovinom", kazao je Dodik, uz konstataciju da je diranje u imovinu, crvena linija za Srpsku.

"Svima nama je jasno da je to linija koja se neće preći. Svaki pokušaj da se imovina Srpske izmjesti iz Republike, poziv je nama da sazovemo sjednicu Narodne skupštine o samostalnosti Republike Srpske", naglasio je predsjednik Srpske.

On je rekao da mu žao što na bošnjačkoj strani nema izrazite političke autonomne strukture koja je spremna da razgovara o budućnosti BiH, nego da je prije svega spremna usmjerena na očekivanja koja za njih treba da urade stranci.

"To je za nas neprihvatljivo i ne možemo se prepustiti lošim namjerama stranaca koji žele da jačaju unitarizaciju BiH, a smanje i obesmisle autonomiju Republike Srpske. Ako je neko očekivao da ćemo to mirno gledati, nećemo. Imamo koncept, svi ljudi koji ovdje sjede već su pripremljeno ili im je rečeno da budu pripremljeni za neke stvari. Ali prije toga, ajde da proslavimo ovaj veliki datum, Dan Republike. To je tako moćno. Živjela Republika Srpska i narodi u njoj", poručio je Dodik.

Odgovarajući na pitanja, Dodik je kazao da Republika Srpska neće predlagati niti birati sudije Ustavnog suda.

"Srpska neće predlagati niti birati sudije Ustavnog suda BiH. Pitanje o Ustavnom sudu postalo je najvažnije pitanje u BiH. Sve većinske odluke donose se protiv Srba i Republike Srpske. Racionalno je ne birati naše predstavnike u Ustavnom sudu i dati legitimitet za donošenje odluka protiv nas", naglasio je Dodik.

Premijer Radovan Višković, kazao je da uvijek može bolje i više, bez obzira na to da li je nešto dobro ili loše urađeno.

Naveo je da u ovom trenutku investicije čija je realizacija u toku vrijede preko šest milijardi maraka, a u planu su nove u vrijednosti većoj od pet milijardi KM.

"To znači da je ukupan investicioni ciklus u nekoliko godina ispred nas, veći od 11 milijardi KM. Danas je ovaj sastanak imao za cilj da uozbiljimo sve u lancu odlučivanja u svim preduzećima, ustanovama i ubrzamo investicije. Nije dopustivo da se nekad napravi zastoj od par mjeseci, pa onda da stižu pojašnjenja kako je to zakočeno. To više neće moći", rekao je Višković, dodajući da će već u narednim danima formirati tim u Kabinetu, koji će izvjestiti šta je to konkretno u zastoju povodom projekata i koji članovi zakona su problematični za određena pitanja.

"Nema tog zakona koji se ne može promijeniti ili prilagoditi da bismo ubrzali procedure. Ali ne da kršimo zakone da zaobiđemo norme, već ne vidim zašto se za neki akt čeka potpis ili slično po 30 dana. Tu mislim na solarne projekte", poručio je Višković, dodajući da je cilj da se Srpska ponudi još više stranim investitorima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.