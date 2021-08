Dodik: Nećemo prećutati etničko čišćenje i ubistva

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska i Srbija neće prećutati da su u "Oluji" bila ubistva, da je to etničko čišćenje Srba iz Srbije, a da zločini iz te akcije biti nisu procesuirani jer je tu operaciju sponzorisala jedna američka kompanija.

Dodik je rekao za TV Prva da Srbija i Republika Srpska ne smiju slavodobitne procese u Hrvatskoj povodom obilježavanja vojne akcije "Oluja" prećutati i moraju reći da je to bilo stradanje, da su tu bila ubistva i je bila etničko čišćenje Srba iz Hrvatske.

"Mi to uvijek kažemo. To je sjećanje na jedno veliko stradanje", rekao je Dodik, navodeći da ni 26 godina nakon "Oluje", nema pomaka kada je riječ o toj akciji jer je Hrvati slave kao pobjedu, a Srbi kao svoje stradanje na prostoru Hrvatske.

On je naveo da je bio svjedok egzodusa običnih ljudi, izgubljenih života, koji su imali samo traktor ili neku prikolicu ili rashodovani "stojadin".

Prema njegovim riječima, etničko čišćenje, ubistva, ratni zločini protiv Srba nisu procesuirani ni u Hrvatskoj, ni u Hagu, zato što je ta operacija bila sponzorisana od jedne američke kompanije (penzionisanih američkih oficira).

"Tako Amerikanci rade. Uzmu penzionisane oficire, pa oni naprave firmu, a onda dođu i upravljaju nekim vojnim operacijama u nekim zemljama dalekog svijeta. Naravno, to ima prećutnu podršku Stejt departmenta, koji, ako se dođe do nečega što nije dostojno, kaže da nema ništa s tim", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je Aleksandar Vučić dolaskom na vlast inicirao obilježavanje stradanja Srba u "Oluji" 4. avgusta i da se u tim prvim danima u ime Srbije, što je bilo potrebno, izvinio tim ljudima od kojih su mnogi ostali u Srbiji.

Dodik je napomenuo da u Hrvatskoj, koja je članica EU, Srbima nije vraćena imovina, a da je s druge strane Republika Srpska natjerana da svim predratnim korisnicima društvenih stanova prizna status vlasnika.

"I svi su oni, bez obzira gdje su otišli u Ameriku, Kanadu, mogli da otkupe taj stan. Većina je to i uradila, a Srbi su izvlačeni iz takvih stanova i nikada im nije vraćena ta imovina", istakao je Dodik.

On je dodao da Srbima u Hrvatskoj nisu vraćene ni kuće ni imovina uknjižena na njih, a mnoge su devastirane i nikada nisu popravljene. "Tamo se vratio mali broj naših ljudi, koji i dalje nemaju slobodu", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da je obaveza Srbije da se bavi odbranom te slobode i onog što se pominje u posljednje vrijeme - priča o "srpskom svijetu".

On je pojasnio da "Srpski svijet" nije samo priča o teritorijalnom okupljanju, kako to svode neprijatelji, već je to "vrijednosni svijet", onaj koji se okuplja i živi i na Novom Zelandu i u Americi i upražnjava srpsku kulturu, jezik, pismo, vjeru.