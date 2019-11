Dodik: Nećemo pristati na plan za članstvo u NATO

BANJALUKA - BiH može usvojiti dokument u vezi sa NATO samo ako on ne može da se protumači kao akcioni plan i osnova za aktivaciju Akcionog plana jer postoji rezolucija Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je istakao da taj dokument ne može da se zove "nacionalni plan", zato što BiH, po Dejtonskom sporazumu nema naciju, već je sačinjena od tri naroda i dva entiteta. Dodao je da će predložiti da se tokom vikenda održi sastanak da se aktivira dogovor stranačkih lidera iz avgusta o formiranju vlasti i da se on ispoštuje u roku od deset dana, ali je dodao da tamo nigdje ne piše da je MAP uslov za formiranje Savjeta ministara.

"U dokumentu piše da postoje ranije odluke oko ANP koje ne možemo da promijenimo, ali isto tako piše da se moraju poštovati odluke drugih nivoa vlasti. Ali nigdje nije pomenut Akcioni plan a dogovoreno formiranje Savjeta ministara", rekao je Dodik, i podvukao da SNSD i koalicija neće ulaziti u Savjet ministara ako se to ne ispoštuje.

Komentarišući stav Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA na RTRS-u o tome da BiH neće u NATO ako to ne žele Srbi i RS, Dodik je rekao da je to normalno, ali da ne želi komentarisati Izetbegovića za kojeg je rekao da se iznenadio da ne može dobiti bjanko podršku iz RS koju bi dobio, kako je rekao od Mirka Šarovića, predsjednika SDS-a.

"Degutantno je tumačiti stavove Izetbegovića koji se pojavljuje kao portparol Predsjedištva i međunarodne zajednice. Narodna skupština RS je donijela odluku o vojnoj neutralnosti i to će se poštovati dok NS to ne promijeni i ne treba nam Izetbegović to govoriti", rekao je Dodik.

Dodao je da aktivacija MAP znači put ka članstvu.

"Ako to prihvatimo, ti si napravio korak i više te niko ništa ne pita. Može NATO da dođe za šest mjeseci i da kaže prihvatamo BiH u NATO kao što je primio neke druge zemlje uokolo. Mi za to nismo zaintersovani i zato taj prvi korak nećemo napraviti. To što se njima čini da je nama primamljivo da budemo u Savjetu ministara, pa ćemo to napraviti, nećemo. Nismo mi kao Šarović i ostali", rekao je Dodik.