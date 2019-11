Dodik: Nećemo pristati ni na kakve ucjene SDA

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će sutra u Mostaru razgovarati sa rukovodstvom HDZ-a o mogućnostima formiranja vlasti na nivou BiH, te je poručio da neće pristati ni na kakve ucjene SDA, niti na bilo kakav dokument koji bi mogao dovesti do ulaska u NATO alijansu.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da problem u formiranju vlasti na nivou BiH nije HDZ, te da odavno ne prati šta govori lider SDA Bakir Izetbegović.

"Odavno znam da sve što kaže nije istina. Dakle, do njih je. Ovdje je jasno da Srpska neće prihvatiti nikakav dokument koji može da liči na priču o ANP. Nismo glupi da kažemo - nazovite vi to kako hoćete, a onda to pošaljete u Brisel i oni to smatraju kao ANP. Zar stvarno misle da smo toliki kreteni? Naravno da nismo", poručio je Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH.

On je ocijenio kao potpuno nerealno to što političko Sarajevo traži od SNSD-a da ovaj tehnički dokument bude iznesen pred Savjet ministara koji u svom sastavu danas nema nijednog člana SNSD-a.

"Kada bi oni to usvojili, kako je juče rekao i lider SDS-a Mirko Šarović, to znači da bi se otvorila vrata za rekonstrukciju vlasti, odnosno novu strukturu vlasti. Mi u Savjetu ministara nemamo nikoga i onda oni polako pokušavaju da prenesu odgovornost na nas i kažu - vi ćete donijeti odluku koja će glasiti tako i tako kada sutra sjednete tamo... E nećemo, pa da vidimo kako će to izgledati sa njima (predstavnicima opozicije u Srpskoj) u Savjetu ministara", poručuje Dodik.