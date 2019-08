Dodik: Neću dozvoliti da se Srbima uzurpiraju prava

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio da će, ukoliko ne bude formirana vlast, 5. septembra, do kada je rok za implementaciju Sporazuma o formiranju vlasti, povući neke poteze te da neće dozvoliti da se Srbima uzurpiraju prava.

Komentarišući odluke hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića da ne glasaju za kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara dok se ne pošalje ANP, Dodik kaže da im to odgovara jer u ovom trenutku Bošnjaci drže sve čelne funkcije u zajedničkim institucijama.

"Oni to rade zato što u ovom trenutku čelne funkcije drže muslimani. Zvizdić predsjedavajući Savjeta ministara i predsjedavajući Predstavničkog doma, Gospodin Bakir Izetbegović predsjedavajući Doma naroda, Komšić predsjedavajući Predsjedništva. To je uzurpacija na štetu Srba i Hrvata. Nezakonita, neodrživa, koja BiH gura u tešku institucionalnu krizu", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva kaže da Komšić i Džaferović često spominju pitanje ustavnosti, te upitao da li je ustavno da jedna ličnost obavlja funkciju predsjedvajućeg Savjeta ministara i predsjedavajućeg Predstavničkog doma PS BiH.

"Druga dva člana Predsjedništva često spominju ustavnost. Šta to znači? Da mi nismo za ustavnost? Gdje u Ustavu piše da postoji nadležnost za finansije, za odbranu, bezbjednosne agencije, Sud i Tužilaštvo...? Nigdje to nema u Ustavu. To bi trebalo da znaju oni koji stalno pozivaju na priču kako se oni bore za Ustav. Predsjedništvo prema Ustavu mora imenovati kandidate. To je trebalo da se desi u decembru. Da li je ustavno da jedna ličnost bude predsjedavajući Savjeta ministara i predsjedavajući Predstavničkog doma?", upitao je Dodik i dodao:

"Bošnjaci uzurpiraju prava Hrvata jer su dozvolili da se u ime Hrvata izabere Komšić za predstavnika Hrvata, a uzurpiraju i prava Srba jer 10 mjeseci nakon opštih izbora ne dozvoljavaju Srbima da imaju legitimno političko predstavljanje u institucijama".

Srpski član Predsjedništva kaže da je povukao zahtjev za današnju vanrednu sjednicu Predsjedništva zbog opasnosti da bi se došlo u situaciju da opet bude preglasan od strane druga dva člana Predsjedništva.

"U skladu sa principima Sporazuma (o formiranju vlasti) u dva navrata sam predložio sjednicu. Prva prije nekoliko dana kada je Komšić predložio redovnu sjednicu na koju je stavio 30 tačaka dnevnog reda, između ostalog i ANP i to na sumnjiv način, bez da se zna ko je predlagač. Kada smo počeli rad 15 tačaka je skinuto, što znači da cilj nije bio rad, već da se onemogući izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara. Komšićev kabinet nas je obavijestio da je zatražio provjere kandidata i te provjere su stigle i potvrdile da su stvoreni svi zakonski uslovi za imenovanje kandidata. U tom pogledu su mi njih dvojica saopštili da neće glasati za kandidata i da mi predlažu da ta sjednica bude povučena", rekao je Dodik a potom objasnio zašto je povukao zahtjev za današnju sjednicu:

"Imajući u vidu preglasavanje ja sam odlučio da to povučem jer nisam imao drugi izbor. Bošnjaci ostvaruju svoj nacionalni plan uzurpacije svih mjesta. Derogirana su prava Hravata i Srba i to proizvodi tešku političku situacija".

Novinare je podsjetio danas i na hronologiju formiranja vlasti i procese u veze s tim od prošlogodišnjih oktobarskih izbora te je izrazio nadu da će do 5. septembra biti sazvana još jedna sjednica o imenovanju Tegeltije, ali on je više neće zakazivati.

On je rekao da tokom pregovora poslije izbora nije nikome bilo sporno da Srbin treba da bude Predsjedavajući Savjeta ministara. ali da su onda krenule opstrukcije.

"Nije bilo sporno da se izabere Srbin za predsjedavajućeg Vijeća ministara, kao ni ime koje je predložio SNSD. Nakon izbora Kolegija PD koji je dogovoren između SDA, HDZ-a i SNSD-a u trenutku kada je to koristilo SDA koji je bio izložen problemima, krenulo se u stalne opstrukcije formiranja ostalih tijela", rekao je Dodik.

On je dodao da je BiH ulazila tiho, ali sigurno, u tešku političku krizu koja se manifestuje stalnim krizama.