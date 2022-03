Dodik: Neću oprostiti NATO zločine i nikada neću pristati da budemo dio tog saveza

​KRALJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je, u obraćanju na centralnoj manifestaciji u Kraljevu povodom Dana sjećanja na stradale u NATO agresiji, da su Srbi slobodarski narod koji nikada neće zaboraviti žrtve agresije, te da on nikada neće oprostiti ovaj strašan zločin.

"Neću im oprostiti i zato nikada neću pristati da budemo dio tog saveza", poručio je Dodik.

On je podsjetio na zločinački pohod NATO u dva navrata na slobodarski srpski narod i Republiku Srpsku i Srbiju, prenosi RTRS.

Dodik je upitao kakve je veze s ratom imalo rušenje škola, vrtića i ubijanje djece, za koju su rekli da su kolateralna šteta tokom NATO agresije.

"Ti bezočnici iz NATO saveza sa onim njihovim portparolom zmijskog i fašističkog izgleda, govorili su nam da je to operacija humanitarnog karaktera, a da su djeca kolateralna šteta. Prevario sam se kada sam očekivao da će se ti ljudi izviniti. Oni uživaju u sjećanju na to i misle da su junaci onog, ali i ovog vremena", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je naučen da prašta, ali da neke stvari ne može oprostiti.

"To je bilo samo isprobavanje nove tehnike. Kako dijete umire koje ništa ne razumije? Kako je to? Da li oni koji su to radili i gađali tu djecu imaju ikakvog obzira? Imaju li dušu? Kako spavaju?", upitao je Dodik.

On je naglasio da je NATO posijao mnogo štete, ali da život treba nastaviti sa ranama i bolom za izgubljenima. Dodao je da se Srbija razvijajući odužuje onima koji su ginuli za nju, te da je danas najvažnije jedinstvo srpskog naroda

"Srbija je nastavila svoj put i mi Srbi bilo gdje da živimo", rekao je Dodik, dodavši da srpski narod iz Republike Srpske pripada jedinstvenom srpskom narodu i da ne postoje "bosanski Srbi", "kosovski Srbi", "hrvatski Srbi", već samo Srbi.

Povezana vijest: Počelo obilježavanje Dana sjećanja na stradale u NATO bombardovanju

Vučić: Pre 23 godine krenuo brutalan, jeziv, užasan, zločinački i neljudski napad

Na obilježavanju Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je istakao na početku da je prije 23 godine krenuo brutalan, jeziv, užasan, zločinački i neljudski napad na jednu malu zemlju koja teško da je nekome nešto skrivila.

"Ta mala zemlja nikoga nije napala, nije ugrozila teritoriju druge zemlje. Ta mala zemlja i njen veliki narod hteli su samo da budu svoj na svome, da čuvaju svoja ognjišta i ništa više. Ali neki drugi, njih 19 velikih, najvećih, moćnih, najmoćnijih, jakih, najjačih, silnih, najsilnijih su svu svoju bahatost i aroganciju želeli da pokažu na jednom malom slobodarskom narodu – srpskom narodu. Nije im bilo dovoljno ono što su činili pre toga", rekao je on.

Dodao je da su željeli da ubiju duh i dušu našeg naroda.

"Zamislite junake koji vas napadaju 19 na 1. Zamislite kakva je to hrabrost i junaštvo. Kad kažu da su branili svet i mir, pa što ne dobiste zeleno svetlo od UN, od sveta? Što ne legalizovaste svoju siledžijsku odluku?", upitao je predsjednik.

On je podsjetio da "siledžijske NATO države nisu želele ni da legalizuju svoju zločinačku agresiju".

"Sada hoćete da klečimo pred vama i da vam se izvinimo što ste nas tukli i što ste ubijali našu decu. Nećemo da klečimo i nećemo da molimo. Hoćemo da čuvamo sećanje na naše stradale i nikada vam nećemo zaboraviti ono što ste radili. Predsednik Dodik kaže da ne može da oprosti, ali moramo da razgovaramo i da gledamo u budućnost, ali kako da zaboravimo?", pitao je Vučić i naveo imena žrtava iz Kraljeva.

Patrijarh Porfirije: Prije 23 godine počinjen kainovski zločin

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je večeras, nakon molitve za nevino stradale u NATO bombardovanju na SR Jugoslaviju, da je 19 država prije 23 godine učestvovalo u kainovskom zločinu, ali da stradanje srpskog naroda ne smije biti zlopamćenje, već se mora pretvoriti u snagu za svjedočenje istine, pravde, ljubavi i mira.

Patrijarh Porfirije je istakao da je okupljanje na Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji prilika da se uznese molitva i oda dostojan pomen žrtvama, ali i da se vidaju i iscjeljuju rane nanete organizovanim antičovještvom.

"Činjenica je nepobitna da je tada 19 država učestvovalo u kainovskom zločinu, bombardovanju, u razaranju našega naroda i naše zemlje, razaranju pračenom medijskim fabrikama i trgovanjima istinama i lažima, plasiranjem kleveta o nama, o našoj crkvi, o našem narodu", istakao je patrijarh Porfirije.

Navodeći da je to suočavanje sa beskrupuloznim zlom, sa silom koja ni tada, kao ni bilo kada, nije uzimala u obzir pravo i pravdu, patrijarh je naveo da je jedini kriterijum bio i jeste moć i sila.

Patrijarh Porfirije je pozvao i na molitvu za sve koji i danas stradaju bilo gdje.

"Molimo se za mir sveta, posebno za prestanak sukoba u Ukrajini, za mir na Bliskom istoku, u Africi, svuda, molimo se da svi razumemo i da svi razumeju, da smo međusobno svi povezani, da smo jedni drugima potrebni, svi ljudi su braća i svi ljudi su naša braća, čak i oni koji nas progone, kojima smo i do danas meta", poručio je srpski patrijarh.

On je dodao da treba moliti i za one koji kleveću srpski narod.

On je istakao da je čovjek vrhunac stvaranja i ljubavi Božije i da je bratoubistvo najveći grijeh.

"Svako je ubistvo bratoubistvo, jer svi su ljudi stvoreni kao deca Božija i međusobno kao braća i svako pojedinačno ubistvo na bilo kojoj tački sveta jeste tragedija, sramota i poraz čitavog ljudskog roda", poručio je patrijarh.

Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji obilježava se u Kraljevu, a događaju prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

"Oprostićemo ako budemo mogli, zaboraviti samo ako nas ne bude bilo", poruka je sa skupa koja je ispisana na svečanoj bini.