Dodik: Neću podržati odluku o eventualnom povećanju NATO snaga u BiH

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da neće podržati odluku o eventualnom povećanju NATO snaga u BiH, koje zagovaraju američki kongresmeni, a očekuje Sarajevo.

Dodik je istakao da se povećanje snaga NATO u BiH, posebno u distriktu Brčko, ne može ostvariti bez odluke Predsjedništva BiH i njegove saglasnosti, pojasnivši da nijedna vojna sila ne može da uđe u BiH bez sporazuma i konsenuza u Predsjedništvu.

"Kako će oni sad stacionirati snage, ako Predsjedništvo ne odobri? A u Predsjedništvu se odlučuje konsenzusom, a tu sam ja i ja sam protiv toga", naglasio je Dodik.

On je za RTRS izjavio da Republika Srpska u svom programu nema secesiju.

"Ali nismo spremni da trpimo stalne najave kako treba ukinuti Republiku Srpsku. I sad poručujem, ako neko hoće da ukine Republiku Srpsku, mi više nemamo šta da tražimo u BiH", poručio je Dodik.

On je konstatovao da to nije ništa pogrešno. "To je zdravorazumski i šta tu nije politički nekorektno. Politički je nekorektno to što neko traži ukidanje Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je istakao da srpski narod ima pravo na slobodu i samostalnost.

"Ovaj narod svoju slobodu upražnjava tako što samostalno donosi svoje odluke i neće dozvoliti da neko drugi u njegovo ime odlučuje", naglasio je Dodik.