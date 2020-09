Dodik: Nedolično da čovjek koji skiva diplomu bude na čelu OBA

MODRIČA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je "nedolično da na čelu Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH bude čovjek koji skriva diplomu, te da u vezi sa njim postoji mnogo spekulacija, što treba da se izvede na čistac".

Komentarišući to što je u Tužilaštvu BiH formiran predmet na osnovu krivične prijave protiv direktora OBA BiH Osmana Mehmedagića, Dodik je rekao da ne zna o čemu se radi, da je dosta konfuzije bilo u vezi diploma, načina organizacije rada, zloupotreba koje se odnose na prisluškivanje, ali da zavređuje pažnju.

On je dodao da tu postoji mnogo spekulacija i da je jedini način da se to izvede na čistac.

"Mislim da je nedolično da na čelu te agencije stoji jedan takav čovjek koji skriva diplomu. U Zakonu piše da to mora biti lice koje ima VSS, a on to nije dokazao. Postavlja se pitanje, ako nije imao, kako je mogao da bude četiri godine i kakva je ovo zemlja u kojoj može tako da bude", rekao je Dodik novinarima u Modriči.

U Tužilaštvu BiH formiran je predmet na osnovu krivične prijave protiv direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Osmana Mehmedagića koju je dostavila grupa zaposlenih u toj agenciji, potvrđeno je za RTRS u tom tužilaštvu.

"Tužilaštvo BiH je primilo prijavu. Formiran je predmet koji je dat u rad postupajućem tužiocu. U toku su provjere navoda iz prijave", navodi se u odgovoru iz Tužilaštva BiH.

Mehmedagića optužuju za stvaranje paraobavještajnog centra u korist SDA, a u prijavi se detaljno opisuje prisna veza Mehmedagića i predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca.

Neki od navoda iz prijave su izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, neovlašteno prisluškivanje, sve u svrhu diskreditacije političkih protivnika SDA, prenosi RTRS.