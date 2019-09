Dodik: Neizvjesno u kojem pravcu će se kretati formiranje Savjeta ministara

BANJALUKA - Sjednica Glavnog odbora SNSD-a je počela u Banjaluci, a na dnevnom redu, između ostalog, biće i riječi o izboru potpredsjednika stranke, kao i generalnog sekretara.

Na kraju sjednice biće usvojeni i određeni zaključci koji se odnose na ukupne političke prilike u Republici Srpskoj i BiH.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je na početku sjednice GO da je politička situacija u Republici Srpskoj stabilna te da Srpska ima najbolje pokazatelje od broja zaposlenih do ukupnih ekonomskih prilika.

Dodik je istakao i to da je, što se tiče formiranja vlasti na nivou BiH, došlo do spekulativnih zahtjeva te da u ovom času nije izvjesno u kojem pravcu će se kretati formiranje Savjeta ministara.

"Ono što smo čuli je antiustavno i antidejstonsko", rekao je Dodik govoreći o Deklaraciji SDA.

On je rekao da će se morati redefinisati pitanje isplate plata trudnicama i da će biti niz mjera u cilju populacione politike, od kredita za mlade bračne parove koji bi se otpisivali u određenom procentu rođenjem djeteta, do izgradnje vrtića u svim lokalnim zajednicama.

Takođe, naglasio je da se mora napraviti moderno obrazovanje, te da na Univerzitetima postoje porodični i kumovski klanovi koji se moraju razbiti bez oklijevanja i da će se morati promovisati znanje.

Dodik je od svih članova Glavnog odbora zatražio da, ma gdje rade, da javne interese društva i Republike Srpske stave na prvo mjesto.

Željka Cvijanović predsjednik Republike Srpske i član GO predložila je GO više od 60 zaključaka, a u kojima se između ostalog navodi da GO ostaje pri ustavnom načelu da se BiH sastoji od dva entiteta te da su entiteti ti koji nose reprezentativnisti.

Jedan od zaključaka je i da GO smatra urgentnim donošenje Zakona o Ustavnom sudu BiH te da će Republika Srpska tražiti od Federacije povlačenje sporazuma o Zakonu o odbrani i Zakona o UIO, i Zakona o VSTS.

Takođe, među zaključcima je i onaj da SNSD traži da se pokrene inicijativa da se Republika Srpska i Federacija BiH vrate u ustavne okvire i odbija promjenu Ustava BiH kojim bi se odbrana i indirektni porezi postali njegov dio.