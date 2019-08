Dodik: Neka Izetbegović Sporazum nakon isteka nosi kući

SARAJEVO - Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, kazao je da je i on glasao da se skine sa dnevnog reda ANP s obzirom da je vidio da su druga dva člana saglasna da se to uradi, i da imaju većinu. Napomenuo je da Sporazum trojice lidera vrijedi još 10 dana.

Dodik je ovo rekao nakon konsultacija članova Predsjedništva BiH, na kojima je skinut ANP s dnevnog reda redovne sjednice Predsjedništva.

Komentarišući prijedlog zaključka na konstataciju koju je dao Željko Komsić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, da predsjedavajući Vijeća Ministara BiH pošalje godišnji plan za NATO, a ukoliko to on ne učini da to uradi predsjedavajući Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da to vrijeđa inteligenciju i da su takvi prijedlozi juče dolazili i od nekih međunaronih zvaničnika.

Srpski član Predsjedništva BiH takođe je najavio mogućnost izlaska iz koalicije i ponovio da je 5. septembar rok za implementaciju principa Sporazuma koji su potpisala tri lidera Bakir Izetbegović, lider SDA, Dragan Čović, Lider HDZ-a i Dodik, kao lider SNSD-a.

"Što se tiče izjave Bakira Izetbegovića da principi i dalje vrijede nakon 30. avgusta neka ih onda on ponese svojoj kući", kazao je Dodik.