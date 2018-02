Dodik: Neka probaju da organizuju NATO vježbe u RS

BANJALUKA - Nećemo dati saglasnost da na prostoru Republike Srpske bude održana NATO vježba koja bi podrazumjevala upotrebu borbenih aviona i municije s osiromašenim uranijumom, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Kako Dodik kaže za Sputnjik, takvi planovi su pripremani mimo saznanja institucija Republike Srpske i očigledno su skrivani u početnoj fazi, ali su demistifikovani zahvaljujući odgovornim ljudima koji su u ime srpske komponente učestvovali u tim razgovorima.

"Mi smo to saznali iz krugova koji imaju svijest i savjest o pripadnosti Republici Srpskoj, za razliku od ovih koji su izdajnički raspoloženi za sve, pa i to. Oni su usvojili plan koji podrazumjeva izvođenje te vježbe sa upotrebom borbenih aviona koji koriste municiju s osiromašenim uranijumom. Taj plan podrazumjeva da već sad u februaru krenu sa medijskom pripremom, kako oni to zovu, kod lokalnog stanovništva, kako bi se stanovništvo obavijestilo o dobrobiti svega toga, u šta ja naravno ne vjerujem. Kada sam to saznao, tražio sam od srpskog člana Predsjedništva, koji je i vrhovni komandant, da onemogući tako nešto", rekao je Dodik dodajući:

"Drago mi je da je i on odgovorio isto tako promptno, ali je vidljivo da je bilo takvih aktivnosti. Nedopustivo je da se to odvija izvan institucija Republike Srpske, da se dogovara. To govori da vjerovatno ima i nekih skrivenih stvari koje mi još ne znamo, ali ćemo naravno saznati. Dakle, moj stav je da ta vježba apsolutno ne dolazi u obzir na prostoru Republike Srpske i da mi nećemo dati svoju saglasnost. Neko će reći: 'Neće vas niko ni pitati'. Neka probaju da je sprovedu, pa će vidjeti da neće moći."

O spekulacijama hrvatskih medija da Ruska Federacija planira da otvori tri vojne baze na teritoriji Republike Srpske kako bi na nišanu svojih raketnih sistema imala cijelu Evropu, Dodik kaže da su to gluposti.

"Najčešće to dođe u BiH od nekih Srba koji su plaćenici Zapada, koji izmišljaju i kreiraju takve izmišljotine koje treba da se uklope u opštini scenario satanizacije i stereotipa o Rusima koji su došli da pokvare nešto u Evropi, što je totalna laž. Svakako, mi imamo dobru saradnju s Rusima i tako će i ostati, sarađivaćemo na svim poljima, svidjelo se to nekome ili ne. Mi imamo veoma uspešnu i dobru saradnju sa svim elementima i sistemima u Ruskoj Federaciji, od privrede, do političara i kulture. Mislimo da je negujemo i širimo i niko nas neće zaustaviti. Spekulanti koji misle da će profitirati na stalnoj satanizaciji Rusije, koja je došla od zapadnih krugova, očigledno gube svaku vrstu legitimiteta. Prije svega je došla od neoliberalnih krugova koji su htjeli da pokore čitav svijet, pa kad su stigli do Rusije, preko Srbije koju su bombardovali, onda su vidjeli da je to veliki kolač koji nisu mogli da progutaju. Sada im se to vraća kroz dolazak lidera koji sasvim drukčije misli, nego što su oni razvijali taj neoliberalni osjećaj organizacije svijeta. Naše prijateljstvo sa Rusijom neće biti ničim umanjeno. Mi želimo normalnu saradnju sa drugima, ali ovdje imate mnogo bitangi i spekulanata kojima ne možete da stignete da odgovorite na te njihove izmišljotine", rekao je Dodik.

Kako kaže to su isti oni koji su ovdje devedesetih godina 20. vijeka kreirali medijski negativnu sliku o Srbima.

"Sada su jedva dočekali da pričaju o Republici Srpskoj kao, eto, mjestu gdje dolaze Rusi, mjestu u kojem, zamislite, imaju paravojne formacije, republici koja se nešto naoružava i tako dalje. Dvadeset i nešto godina nisu nam dozvoljavali da opremamo policiju, jer su se bojali, kao mi smo neki militantan narod. Sad kada je to formalno omogućeno, kada je narasla opasnost od terorizma, kada ne činimo ništa mimo propisa, mimo našeg ustavnog prava da o bezbjednosti brinemo, kada pokušamo da to učinimo, onda se to satanizuje na sva moguća zvona. Nažalost, živimo u takvom svijetu, ali idemo dalje", kaže Dodik.

Na pitanje Sputnjika da za njega tvrde da je eksponent Moskve na ovim prostorima, Dodik odgovara:

"Govorili su da sam eksponent Amerike, sada Rusije. Ja sam eksponent naroda koji me bira, uporno me bira na izborima. Ja dobijam ozbiljnu podršku naroda i ostajem eksponent svog naroda, a pokušavam da sarađujem i sa Rusijom, i sa drugim zemljama, sa EU, Amerikom, onoliko koliko to hoće. Problem je nastao onog trenutka kada dođe neka bivša administracija SAD, neki Hojt Ji koji ovdje pokušava da nametne kako se treba ponašati. Mi kažemo da nećemo da igramo tu igru, a onda on tu izmišlja neke sankcije. Naravno da je logičan slijed toga da kažu: "Evo, to je ruski čovjek". Nije tačno. Naravno, ja volim Rusiju, ali ne mrzim nikoga drugog."

(Sputnjik)